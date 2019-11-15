Нестабильность в Ливии является результатом действий разрозненных банд террористов под руководством так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Журналистам Федерального агентства новостей удалось выяснить, кто на самом деле стоит за созданием ПНС, а также, кто контролирует Триполи и северо-запад Ливии.

Поддерживающий террористов Файез Саррадж возглавляет так называемое Правительство национального согласия Ливии, которое было искусственно сформировано при поддержке ООН и стран Евросоюза. При этом лишь 12 членов ООН признали легитимность этого «правительства». Северо-западные районы Ливии были захвачены террористами во главе с Сарраджем, который собственным указом назначил себя министром обороны ПНС.

Министерство обороны ПНС состоит из террористов, которые управляют многочисленными бандформированиями. В состав этих бандформирований входят члены террористических группировок «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в РФ).

Наиболее известными группировками Минобороны ПНС являются «Аль-Бугра» и RADA. В составе обеих группировок есть бывшие участники террористических организаций. При этом боевики «Аль-Бугра» принимали участие в столкновениях с боевиками RADA, когда первые пытались силовым путем освободить своих сторонников из тюрьмы Митига.

После этого инцидента связанный с террористами Саррадж якобы признал «Аль-Бугру» террористической группировкой и даже издал приказ о ее роспуске, однако в настоящее время бандформирование продолжает свою деятельность в составе «минобороны» так называемого ПНС.

Кроме того, на северо-западе Ливии действуют разрозненные бандформирования под похожими флагами, которые не входят в состав ни одного из министерств. В ряды этих банд входят взрослые и дети из местного населения, а также граждане иностранных государств. Подобные бандформирования ситуативно присоединяются к более крупным группировкам, а также торгуют наркотиками и склоняют ливийских девушек к занятию проституцией.

В настоящее время все банды террористов и боевиков, включая разрозненные преступные группировки, пытаются оказывать сопротивление Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением маршала Халифа Хафтара, понимая неотвратимость наказания.

В начале 2014 году глава ЛНА маршал Халифа Хафтар приказал войскам начать контртеррористическую операцию против боевиков ПНС. Главной целью военной операции ЛНА является освобождение северо-западных районов Ливии от незаконных вооруженных формирований. В апреле текущего года Хафтаром был начат новый этап контртеррористической операции против террористов ПНС Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.