Шойгу подвел итоги командно-штабных учений «Центр-2019»

Москва, 15 ноября. Вооруженные силы России провели крупнейшие в 2019 году стратегические учения «Центр-2019», в ходе которых были отработаны новые способы ведения боевых действий. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел заседание с участием руководящего состава Вооруженных сил РФ, в ходе которого были подведены итоги стратегических командно-штабных учений «Центр-2019», проходивших с 16 по 21 сентября.

«В ходе учения были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии», — сказал Шойгу в ходе заседания.

В ходе учений был проведен эксперимент, в рамках которого были сформированы соединения нового типа в составе Воздушно-десантных войск. По словам Шойгу, отдельная десантно-штурмовая бригада была использована в качестве тактического десанта и продемонстрировала высокую эффективность.

«Она обеспечивала действия главных сил группировки войск. В результате поставленные задачи выполнены в установленные сроки и с хорошим качеством», — отметил глава Минобороны РФ.

Министр также добавил, что в учениях приняли участие представители вооруженных сил семи стран, включая Индию и Китай. Глава Минобороны РФ отметил слаженное взаимодействие российских и иностранных военнослужащих в рамках учений «Центр-2019».

«Хочу отметить слаженность и взаимодействие военнослужащих армий стран-участниц. На всех этапах прослеживалось их общее стремление четко выполнить поставленные задачи», - пояснил министр.

Глава Минобороны РФ также добавил, что российские военные в ходе учений продемонстрировали умение принимать нестандартные решения и осуществлять нешаблонные действия в сложных ситуациях.

«Цели учения достигнуты в полном объеме, войска продемонстрировали высокую выучку. Российские военнослужащие показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке», — отметил министр.

Учения «Центр-2019» проходили на военных полигонах в России, Казахстане, Таджикистане и Киргизии. В учениях были задействованы более 128 тысяч военнослужащих, порядка 20 тысяч единиц военной техники и вооружения, а также около 600 летательных аппаратов.