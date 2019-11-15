«У Соколова не было тормозов»: стали известны подробности жизни маньяка-доцента

15 ноября в Петербурге в ходе расследования громкого дела об убийстве студентки СПбГУ прошел следственный эксперимент. Подозреваемый, теперь уже бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов рассказал, как он пытался избавиться от тела.

Корреспондент Федерального агентства новостей встретился с историком, знавшим подозреваемого, которого тоже зовут Олег Соколов.

Мужчины познакомились около 20 лет назад на почве любви к истории и реконструкции. Только Олег Валерьевич увлекался Наполеоникой, а Олег Викторович Соколов предпочитал Вторую мировую. По признанию второго – «Два Олега Соколова – мы обречены быть знакомы».

«Двойник» также рассказал, что Сир, подозреваемый, велел называть его не иначе, как по форме обращения к французской знати, все больше и больше походил на своего идола: надевая мундир, он и личностно превращался в Наполеона. И как подобает императору, он ощущал себя ненаказуемым и безгрешным.

«С личностной стороны – ему всегда все было мало. Я всегда подозревал, что в нем цыганская кровь, потому что если он начинал веселиться, то дом ходил ходуном. Он не терпел, когда ему возражают. То есть он, нося мундир императора, генерала французской армии, стал в какой-то мере императором», — рассказал военный историк, реконструктор Олег Викторович Соколов.

«Мы знакомы больше 20 лет с Олегом Валерьевичем. Познакомились на общем увлечении реконструкцией. Плюс два Олега Соколова – мы обречены быть знакомы. Не сказать, что мы были друзьями, потому что у нас было деловое сотрудничество, потому что он занимался 1812-м годом, Наполеоникой, меня интересовала Вторая мировая война», — отметил он.

Олег Викторович также выразил глубокие соболезнования родственникам погибшей.

«Я с ней виделся несколько раз. Не сказать, что мы плотно общались. Замечательная девушка: тихая, спокойная интеллигентная», — вспоминает реконструктор.

Говоря о экс-доценте, военный историк отметил, что «с личностной стороны – ему всегда все было мало».

«Я всегда подозревал, что в нем цыганская кровь, потому что если он начинал веселиться, то дом ходил ходуном. Он не терпел, когда ему возражают. То есть он, нося мундир императора, генерала французской армии, стал в какой-то мере императором. Сир, он был человек, у которого не было края. И честно говоря, подсознательно все-таки какой-то червь сомнений был. Но не в том смысле, что он убьет девушку, а что он мог применить силу, например, к взрослому человеку. То есть у него не было, если говорить на каком-то бытовом уровне, то у него не было тормозов», — заключил Олег Викторович.

Напомним, Олега Соколова, известного специалиста по истории наполеоновских войн и доцента СПбГУ, задержали 9 ноября. Профессора вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.