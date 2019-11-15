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Макрон заявил, что Киев выполнил все условия для встречи лидеров «нормандской четверки»

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Макрон заявил, что Киев выполнил все условия для встречи лидеров «нормандской четверки»

Киев, 15 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Киев выполнил все необходимые условия для проведения саммита в «нормандском формате», сообщается в Telegram-канале офиса лидера Украины.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) пройдет 9 декабря, отмечается в сообщении.

«Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся», —  сообщили в офисе Зеленского.

Отмечается, что Макрон и Зеленский скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что саммит в «нормандской формате» пройдет 9 декабря в Париже. Елисейский дворец позже официально подтвердил это сообщение. В свою очередь, представитель пресс-службы немецкого правительства также подтвердил планы провести саммит и заверил, что канцлер Германии Ангела Меркель будет участвовать во встрече.

Ранее в Киеве заявили, что на переговорах контактной группы в Минске были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров «нормандской четверки». На Украине рассчитывают, что саммит ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта в Донбассе, напомнила «Газета.ру».

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