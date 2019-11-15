Захарова иронично отреагировала на публикацию разговора Трампа и Зеленского

Москва, 15 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на публикацию стенограммы первого разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Захарову позабавило, как Трамп комментирует конкурс красоты на Украине.

«Трамп — Зеленскому: «Когда я владел конкурсом «Мисс Вселенная», Украина в нем всегда достойно себя представляла»», — приводит «фрагмент рассекреченной стенограммы» дипломат на своей странице в Facebook.

При этом она обращает внимание, что такого рода информация будет рассматриваться в высших кругах США.

«Предание документа гласности будет иметь важное значения в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу. Пока все», — иронизирует Захарова.

В пятницу Белый дом обнародовал расшифровку первого телефонного разговора двух президентов. В ходе 16-минутной беседы несколько раз поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Тот в ответ заявил, что он и его команда рассматривали хозяина Белого дома как «замечательный пример».

В документе содержится приписка о том, что речь не идет о «дословном стенографическом отчете». Уточняется, что текст содержит записи и восстановление разговора по памяти находившихся на дежурстве сотрудников Ситуационной комнаты Белого дома и аппарата Совета национальной безопасности, передавал RT.

Напомним, что расшифровка беседы была обнародована на фоне начавшихся в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США публичных слушаний в рамках процедуры импичмента Трампа.