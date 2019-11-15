Сирия, 15 ноября. ВС Турции построят новую базу в Хасаке. ИГ1* совершило нападение на курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: обстреливают укрытия джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удар по опорным пунктам радикалов на юге Идлиба.

«Исламское государство1»: взяли на себя ответственность за нападение на сирийскую армию и обстрел блокпоста SDF в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного бойца в Дейр-эз-Зоре при нападении ИГ.

ВС Турции и союзные силы: проводят работы по разминированию на территориях, освобожденных от курдских боевиков в Хасаке и Ракке, приступили к строительству базы в Рас-аль-Айне.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» сообщили через подконтрольный им медиаресурс «Амак» о нападении на Сирийскую арабскую армия (САА) в районе поселка Дарнаж. Как сообщают сами боевики, в результате их атаки был убит один солдат. Официальные источника пока не подтвердили сообщение.

Террористы также взяли на себя ответственность за нападение на востоке провинции в городе Дибан, где они обстреляли контрольно-пропускной пункт «Демократических сил Сирии» (SDF) из пулемета, установленного на пикап. Пострадал один боевик. Двумя днями ранее «Исламское государство» взяло ответственность за обстрел блокпоста «Демократических сил» в том же районе - тогда пострадало три курдских боевика.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии совершили боевой вылет в районе поселка Аль-Касра где нанесли точечные удары по укреплениям джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам», как передает новостной портал Aleppo AMC. Вертолеты Ми-17 и Ми-8 ВВС Сирии также совершили боевой вылет к позициям радикалов в район города Кафр-Набель и поселка Аль-Бар на юге провинции, где обстреляли укрепленные огневые точки джихадистов, о чем сообщает Twitter-канал (@MMCSYR). Сведения о потерях радикалов в живой силе и боевой технике пока что уточняются.

Провинция Ракка

Международная коалиция во главе с США по борьбе с «Исламским государством» признала гибель 11 мирных граждан в результате ударов по боевикам на сирийской территории, как сообщает ТАСС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил Соединенных Штатов. Всего коалиция проверила более 79 сообщений за прошлые месяца, но подтвердила гибель только одиннадцати мирных жителей. Штаб коалиции регулярно публикует отчеты о жертвах ее действий в Сирии и Ираке, однако цифры, которые называют США всегда ниже, чем у независимых военных аналитиков. Так, по заявлению Пентагона, с 2014 года по 2017 в Сирии и Ираке от их действий пострадало 145 мирных жителей, в то время как по данным не американских или не ангажированных коалицией СМИ количество жертв оценивали, как минимум, в семь сотен человек.

Как стало известно из заявления министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, задержанный турецким спецназом бывший эмир группировки «Исламского государства» оказался одним из организаторов крупных терактов в Европе и Турции. Допрос террориста продолжается, как сообщает агентство Anadolu.

Провинция Хасака

Армия Турции приступила к строительству военной базы в городе Рас-аль-Айн на северо-востоке Сирии, как сообщает портал Riataza. Протурецкое ополчение продолжает работы по разминированию в зоне операции «Источник мира», как указывает агентство Anadolu. Так как при отступлении курды активно минировали свои склады боеприпасов и оставляли противопехотные мины и мины-ловушки на обочинах дорог и в жилых кварталах, ополченцы до сих пор прочесывают окрестности с металлоискателями, чтобы обезопасить их для мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.