Рудковская отреагировала на слухи об изменах Плющенко

Москва, 15 ноября. Музыкальный продюсер Яна Рудковская не верит, что у ее мужа, фигуриста Евгения Плющенко есть любовница.

Ранее издание «7 дней» сообщило, что спортсмен изменяет своей жене с петербургской моделью. По словам «друга» Плющенко, который пожелал остаться анонимом, муж Рудковской живет на два дома, содержит любовницу, а отношения с продюсером певца Димы Билана стали для него формальностью.

Рудковская не поверила, что ее муж закрутил роман с другой, и была шокирована.

«Вы это серьезно? Этого не может быть», — сказала знаменитость в беседе с «Ридусом».

Звезда убеждена, что таким образом журналисты мстят ей за то, что она не дает эксклюзивных интервью.

«В былые времена я бы на «7 дней» в суд подала, а сейчас когда идет наше реалити-шоу, пусть пишут … пока. Я не злопамятная, но память у меня хорошая!» — прокомментировала ситуацию в социальных сетях 44-летняя знаменитость.

Ранее СМИ стало известно о разладе в семье Рудковской и Плющенко, напомнила «Газета.ру». Продюсер заявила о своем решении расстаться с мужем во время съемок программы «ЯнаСупер». То, что у пары есть проблемы свидетельствует поведение звезд — Плющенко отпуску с женой предпочел отдых с приятелями, а Рудковская уехала одна на фестиваль «Новая Волна» в Сочи.