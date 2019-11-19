Где котики, Грязневич?

«Пражский гражданский центр» активно осваивает эти колоссальные бюджеты. В год организация проводит по несколько мероприятий с абсолютно нейтральными названиями типа Unlock или CampСamp, направленных на обучение молодежи технологиям «цветных революций» и борьбе с «авторитарными режимами» в своих странах.
В конце октября в Кишиневе прошла конференция CampСamp 2019, организованная центром. На нее съехались более 300 «гражданских активистов», видеоблогеров, «Instagram-инфлюенсеров», представителей сообщества ЛГБТ+ и оппозиционных политиков из практически всех бывших союзных республик.
На четырехдневной конференции лекторы из России, Украины, Грузии, Киргизии, Армении не только рассказывали о своем практическом опыте организаций массовых беспорядков, но и учили молодежь тому, как правильно противостоять «российскому влиянию» и как с этим влиянием бороться.
Вот некоторые из тем «лекций и мастерских» конференции: «Подростки как целевая аудитория гражданских организаций», «Уличные акции c нулевым бюджетом», «Пикет — это сервис! Продакт-менеджеры о гражданских проектах», «Как использовать данные социологических опросов».