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19 НОЯБРЯ 2019



Где котики, Грязневич?

Шайка оппозиционеров на деньги Ходорковского прет во власть
и звереет в предвкушении беспорядков


Полина Кочеткова
Колумнист ФАН
Через многочисленные правозащитные общества, некоммерческие организации, учебные центры и прочие ширмы, действующие на территории России, западные правительства активно воздействуют на общество, вмешиваются в выборы и продвигают лояльных себе кандидатов во властные структуры разных уровней.

Федеральное агентство новостей продолжает изучать связи российской оппозиции с их зарубежными кураторами и спонсорами.
khodorkovsky.com
Краткое содержание
Глава 1

Центр на сотни миллионов

О «фабрике цветных революций» в Праге
Столица Чехии Прага давно стала глобальным европейским центром по вмешательству во внутренние дела России. Именно оттуда идут мощные атаки на российское информационное поле.
Там находятся финансируемые США офисы русской службы «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода», там же сбежавший олигарх Михаил Ходорковский регулярно организует всевозможные «конференции», где либералы обсуждают различные сценарии «цветных революций» и захвата власти в России. В прошлом году в Карловом университете Праги открылся «Академический центр Бориса Немцова по изучению России».

В 2014 году в Праге была учреждена еще одна «фабрика цветных революций», получившей название «Пражский центр гражданского общества» (Prague Civil Society Centre), или «Пражский гражданский центр» (ПГЦ). Среди его руководителей — видные европейские и американские политтехнологи и русофобы.

Тимоти Снайдер
Профессор из Йеля
Один из них — Тимоти Снайдер, профессор истории в Йельском университете, специализирующийся на политической истории Центральной и Восточной Европы и Холокосте.

Не исключено, что он был в числе преподавателей во время стажировок в Йеле скандального блогера Алексея Навального и его пособника Леонида Волкова. Среди книг Снайдера — «Реконструкция народов», «Очерки секретной войны» и переведенный на более чем 20 языков бестселлер «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным».

Алексей Навальный
Учредитель ФБК
По словам основателя и исполнительного директора центра Ростислава Валводы, среди учредителей центра — норвежская неправительственная организация Human Rights House Foundation, фонд People in Need (организация, признанная в России нежелательной 12 ноября 2019 года) и польский аналитический центр «Институт по связям с общественностью».

Центр привлек финансирование от пяти доноров — двух частных американских фондов, Charles Stewart Mott и Oak, а также правительств США, Швеции и Чехии. Позже к финансированию центра подключились правительство Великобритании и Европейская комиссия.

Леонид Волков
Менеджер проектов ФБК
Есть среди спонсоров и «теневые структуры», такие как один из соросовских фондов NEO Philanthropy и некоторые другие. США финансируют эту «фабрику революций» в рамках закона от 2 августа 2017 года H.R. 3 364 «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Ростислав Валвода
Директор ПГЦ
250 млн долларов на борьбу с «русским влиянием». Скрин: senate.gov
На 2018 и 2019 годы, в соответствии с 254-й статьей этого документа, на «противодействия российскому влиянию» было выделено 250 млн долларов, а в проекте бюджета на 2020 год заложено еще больше — 275 млн долларов.

Вообще, на «распространение демократии» США планируют потратить в 2020 году почти 3 млрд долларов, а через различные фонды и программы типа National Endowment for Democracy (NED) или USAID — и того больше: только на USAID запланировано выделить 1,4 млрд долларов.
pixabay.com
Глава 2

«Сервисмены» протеста

Организаторы массовых беспорядков делятся опытом
«Пражский гражданский центр» активно осваивает эти колоссальные бюджеты. В год организация проводит по несколько мероприятий с абсолютно нейтральными названиями типа Unlock или CampСamp, направленных на обучение молодежи технологиям «цветных революций» и борьбе с «авторитарными режимами» в своих странах.

В конце октября в Кишиневе прошла конференция CampСamp 2019, организованная центром. На нее съехались более 300 «гражданских активистов», видеоблогеров, «Instagram-инфлюенсеров», представителей сообщества ЛГБТ+ и оппозиционных политиков из практически всех бывших союзных республик.

На четырехдневной конференции лекторы из России, Украины, Грузии, Киргизии, Армении не только рассказывали о своем практическом опыте организаций массовых беспорядков, но и учили молодежь тому, как правильно противостоять «российскому влиянию» и как с этим влиянием бороться.

Вот некоторые из тем «лекций и мастерских» конференции: «Подростки как целевая аудитория гражданских организаций», «Уличные акции c нулевым бюджетом», «Пикет — это сервис! Продакт-менеджеры о гражданских проектах», «Как использовать данные социологических опросов».
«Лекции» и «мастерские». Скрин: campcamp2019.com
Выступления спикеров наглядно отражают видение правильного гражданского общества, с точки зрения США и Европы. Шота Дигмелашвили выступил с лекцией «Каникулы на баррикадах. 100 дней протеста, который изменили Грузию», активистка Ана-Мария Попа из «Оккупай Гугуца» поделилась успешным опытом организаций уличных акций в Кишиневе.

Выступал перед участниками конференции и украинский журналист Влад Крилевский с «Радио Свобода», известный своими публикациями о «голодоморе», «оккупации Донбасса» и борьбой с «русскими троллями» в социальной сети Facebook.

А белорусский националист, экс-глава молодежной организации Белорусского народного фронта Франак Вячорка много говорил о необходимости разрыва Белоруссии с Россией, агитировал за евроинтеграцию и вступление в НАТО.

Вячорка — креативный директор белорусской редакции «Радио Свобода». В 2018 году он создавал румынскую службу той же радиостанции. Он окончил Американский университет в Вашингтоне и Варшавский университет в Польше, учился в Джорджтаунском университете и провел уже более сотни подобных «тренингов».
Постоянный спикер CampСamp из России Андрей Матвеев известен тем, что в 2013 году обучал волонтеров во время выборов мэра Москвы. На сайте мероприятия прямо говорится, что «разработанный им тренинг для агитаторов стал стандартом в обучении гражданских активистов и применяется на всех крупных избирательных кампаниях в России».

Андрей Матвеев
Обучает агигаторов в России
Мы не рассматриваем это как вмешательство. Мы рассматриваем это как поддержку гражданского общества с точки зрения того, что хочет гражданское общество, и каковы потребности людей на местах»,
— так охарактеризовал свою деятельность директор Пражского центра Ростислав Валвода.
Другой российский лектор, Татьяна Локшина, — программный директор центра по России и старший научный сотрудник Human Rights Watch в Москве.

Она — автор публикаций «Чечня внутри» и «Навязчивое политическое урегулирование на Северном Кавказе», ее последние «исследования» посвящены «репрессиям против критиков российского правительства».

Татьяна Локшина
Агент Human Rights Watch в РФ
Организатор этой конференции «борцов с российской агрессией» — директор (уже бывшая, по ее словам) программ Пражского гражданского центра Мария Середа. До этого она прошла обучение в Великобритании, работала в рязанском правозащитном обществе «Мемориал», была координатором кампаний в Amnesty International.

Мария Середа
Экс-директор программ ПГЦ
От баркемпа до тик-тока. Скрин: facebook.com
pixabay.com
Глава 3

Кто натравливает «зверят»

Без американского куратора вновь не обошлось
На аналогичном мероприятии CampСamp, проходившем в прошлом году в Ереване, Середа обучала активистов технологиям свержения власти в Белоруссии.
Вы накапливаете негодование зверят, пока дело не доходит до импичмента. Этот кейс отлично подходит для Белоруссии. А на Украине этот сценарий сработал!»
— объясняла Середа.
При этом Середа постоянно призывала помнить о безопасности и не спешить постить в Twitter свои планы с хэштегом «экспорт революции», так как к ним «придут люди с русскими камерами».

Вранье, дезинформация, новостной вброс, информационный фейк, «альтернативный дискурс» — вот главное оружие либерального активиста, учат лекторы Центра. Это, по словам организаторов, плохо, но иногда приходится использовать и такие методы. Тут же на семинаре в качестве примера был разобран запуск фейка о том, что власть собирается везде вырубать деревья, и даны вводные, как организовать массовые акции протеста.
На ереванское мероприятие также пожаловал важный американский куратор — Николас Деч (Nicholas Detsch) из вашингтонского Американо-российского фонда по экономическому и правовому развитию (организация, признанная в России нежелательной 3 декабря 2015 года).

Николас Деч
Куратор из американского фонда
Кто там, на галерке? Скрин: praguecivilsociety.org
В совет директоров этой могущественной правительственной организации, раздающей щедрые гранты для российской оппозиции, входят бывшие высокопоставленные сотрудники Госдепа, среди которых — два бывших посла США в РФ, предшественник Майкла Макфола посол Джон Байерли и посол Джеймс Коллинз, работавший в Москве с 1997 по 2001 годы.
Большой специалист по России. Скрин: usrf.us
Возглавляет этот фонд открытый враг России Селеста Валландер, бывший спецпомощник президента США в администрации Барака Обамы и экс-директор Совета национальной безопасности по России и Евразии.

Характерная деталь: Валландер — тоже выпускница Йельского университета, известной «кузницы кадров» Госдепа и спецслужб. Именно ей и отчитывается Деч за расходование средств на работу с российской оппозицией.

Селеста Валландер
Глава Американо-российского фонда по экономическому и правовому развитию
Задачей Деча было проконтролировать, как идет работа с «подшефными» организациями, производящими профессиональные фейки и высококачественную дезинформацию, такими как Bellingcat, Conflict Intelligence Team, Meduza или «Настоящее время», которые регулярно появляются на мероприятиях «Пражского гражданского центра» и в которые США и Великобритания вливают миллионы долларов и фунтов стерлингов.
Долго же вас собирали... Скрин: praguecivilsociety.org
Другая, не менее важная цель, с которой приехал американский куратор в Ереван, — подготовить лидеров российских оппозиционных движений к предстоящим выборам в России и провокационным уличным акциям.
facebook.com
Глава 4

Ставка на «Время»

В сущности, о грантах
Деч добросовестно присутствовал на всех важных для Вашингтона выступлениях и семинарах.
Неприметный человек в коричневом пиджаке неизменно занимал стул в заднем ряду и внимательно наблюдал за тем, кто и как отрабатывает гранты, отмечая для себя наиболее перспективных лидеров оппозиции.

На этот раз основную ставку Госдеп сделал на подающее надежды движение «Время» из Санкт-Петербурга и возглавляющего его Николая Артеменко.

Николай Артеменко
Глава движения «Время»
Интернационал «креаторов» и «иллюстраторок». Скрин: readymag.com
Артеменко хорошо известен своим западным покровителям. После выхода из «Молодежного Яблока» он стал одним из основателей оппозиционного движения «Весна». После конфликта в «Весне» Артеменко возглавил ее отколовшуюся часть, которую назвал «Время».

А на президентских выборах 2018 года он был главой петербургского штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак.
Скрин: rt.com
В портфолио «креативных акций» Артеменко — баннеры на Исаакиевском соборе против передачи музея в руки РПЦ, нарезание Конституции в лапшу через шредер а-ля Бэнкси, надувные уточки «против коррупции», наклейки «Диктатор» с фотографией Путина в формате знаменитого предвыборного плаката Обамы. Во всем этом безошибочно угадывается неповторимый стиль американских политтехнологов.

Ставка американцев на Артеменко себя вполне оправдала: в мае 2019 года оппозиционер запустил проект «Новый Дворцовый», направленный на продвижение в муниципальные депутаты своих кандидатов. Команда от «Времени» была сформирована по лучшим лекалам западных стандартов: она исключительно женская, причем большинство кандидаток — в возрасте 21–23 года и имеют яркую внешность.

Тут же были оккупированы соцсети и прочие «инстаграмы», в своих рекламных роликах кандидатки катаются на скейтах и поют песенки собственного сочинения с припевом «Не пролюби Петербург».
facebook.com
Глава 5

Говорящая фамилия

А вот и главная героиня нашего рассказа
Одна из этих десяти молодых амбициозных претенденток на пост депутата особенно выделялась — это 30-летняя петербурженка Наталья Грязневич.

Наталья Грязневич
Питерский мундеп
Я родилась и выросла в Петербурге, окончила филологический факультет СПбГУ. Одно время преподавала английский и датский языки, работала в сфере коммерческой рекламы. В общественной и политической жизни Петербурга я с 2011 года и уже дважды участвовала в выборах (в 2014 и 2016)»,
— так представляла себя в соцсетях потенциальным избирателям «независимый кандидат».
Кто знает толк в агитлистках. Скрин: vk.com
Грязневич умолчала, что имеет не только опыт скромной преподавательницы иностранных языков или работы в «коммерческой рекламе». Она давно является активным либеральным политиком, осваивающим западные финансы.

В 2016 году Грязневич трудилась сопредседателем петербургского отделения оппозиционной партии «Парнас». А затем на посту пресс-секретаря движения «Открытая России», созданного на деньги беглого олигарха Ходорковского, занималась организацией форума оппозиции «Свободные люди», собравшего весь «цвет российской либеральной мысли».

Артеменко вместе с Грязневич и другими соратницами «по борьбе с режимом» активно принимали участие во всех протестных бурлениях, горячо поддерживая и исполняя все команды своих старших товарищей — Алексея Навального, Ильи Яшина, Константина Янкаускаса, Дмитрия Гудкова и других.
В Киеве с провокаторами. Скрин: facebook.com
Саму Грязневич, как и Артеменко, тоже хорошо знают за рубежом и всегда рады пригласить на одну из многочисленных конференций об «ужасах российского режима».

Так, в мае 2017 года Грязневич смоталась во Франкфурт-на-Майне на форум «Международная академия лидерства» при Фонде Фридриха Наумана.

В ноябре 2017 года по приглашению Шведского института по международным делам она выступила в Стокгольме как член федерального совета «Открытой России» с несколькими лекциями по темам выборов и протестов.

В октябре 2018 года «подающая надежды политик» Грязневич посетила Прагу, где выступила перед почтенной публикой на крупной международной конференции Forum 2000.
Нью-Йорк, Франкфурт-на-Майне, Лондон... Широка жизнь оппозиционера. Скрины: facebook.com
Среди внимательных слушателей «молодой русской демократки» был сам Карл Гершман — с 1983 года бессменный президент американского «Национального фонда в поддержку демократии» (организация, признанная в России нежелательной 25 июня 2015 года).

Среди партнеров форума, собирающего либеральных политиков со всего мира, числятся и другие влиятельные структуры: Международный Республиканский институт (организация, признанная в России нежелательной 18 августа 2015 года), Европейская комиссия, посольства США, Канады, Великобритании, немецкий «Гете-центр» и десятки других «спонсоров демократии».

Карл Гершман
Глава NED
Естественно, что о своей богатой подрывной деятельности на деньги Ходорковского и западных фондов Грязневич своим избирателям ничего не рассказывала. В итоге ее-то и удалось пропихнуть в муниципальные депутаты по 231 избирательному округу, чем Артеменко не преминул отчитаться перед своими западными друзьями на странице в Facebook.
Их «маленькая победа». Скрин: facebook.com
Обещанной Артеменко «огромной пользы» от Грязневич жители Дворцового округа, судя по всему, так и не увидят. Хотя одно полезное дело она все-таки сделала. Или, по крайней мере, объявила об этом в своем Twitter.
pixabay.com
Глава 6

Где котики, Грязневич?

Как пиарится оппозиция
Со слов Грязневич, в сентября 2019 года, уже став мундепом в Санкт-Петербурге, она по просьбе избирательницы позвонила в управляющую компанию и потребовала… выпустить из подвала кошек.
Пиар, да и только. Скрин: twitter.com
Несмотря на то, что подписчики Грязневич в комментариях неоднократно спрашивали ее о дальнейшей судьбе бездомных бедняг, мундеп к этой теме больше не возвращалась.

В итоге мы не только не знаем имени обратившейся за помощью сердобольной избирательницы или номера дома, где котики оказались в заточении, но и вообще сомневаемся в правдивости этой истории.

На личных страницах Грязневич в социальных сетях нет ни подтверждения от управляющей компании, ни фотографий подвала с котиками или сделанных по ее просьбе кошачьих лазов.

Надо сказать, что Наталья считает себя любительницей кошек, поэтому мимо такой острой проблемы она просто не смогла бы пройти. Но, похоже, своим избирателям Грязневич предлагает поверить ей на слово, не прикладывая совершенно никаких доказательств. Ведь иначе в ее соцсетях обязательно появилась бы масса фотографий с освобожденными котиками.
Увы, ни одна из подобных фоток на страницах Грязневич так и не появилась...
А вот другая история. Когда месяц спустя все муниципальные депутаты вышли на организованный субботник по уборке опавшей листвы, соцсети Грязневич заполнили фотографии в духе «мы пахали», причем оппозиционерка не смогла удержаться от грязи в адрес коллег-единороссов, обвинив их в дешевом пиаре.

По-настоящему запомнилась Грязневич совсем другим: громкие скандалы пошли с самых первых дней пребывания новоиспеченного депутата в муниципальном совете. Уже на первом заседании депутатов VI созыва выяснилось, что Грязневич неоднократно оскорбляла в соцсетях своего коллегу, депутата муниципального собрания Екатерингофский Олега Смакотина, обзывая его «мразью», и даже предлагала сжечь весь Екатерингофский округ. Также она облила грязью и зампреда ЗакСа Петербурга Сергея Соловьева.
Матерщина убрана из этических соображений. Скрин: twitter.com
Вообще, Twitter «независимого депутата» Грязневич состоит из бесконечных репостов фейков из «Настоящего времени», Deutsche Welle, Bellingcat, «МБХ Медиа», центра «Досье», «Медузы», Фонда Ройзмана, а также «умных» мыслей:
Там же — восхваления в адрес Бориса Немцова, Михаила Касьянова и омерзительное сквернословие в адрес тех, кто ей просто не нравится.

Грязневич, словно изо всех сил пытаясь оправдать свою фамилию, виртуозно использует самую грязную брань, которую можно ждать от извозчика, но никак не от депутата и преподавательницы датского языка.
pixabay.com
Глава ПОСЛЕДНЯЯ

Нежное внимание Запада

И еще пара слов о деньгах американских налогоплательщиков
Именно таких депутатов, как Грязневич, и хотят видеть в российских структурах власти западные кураторы и спонсоры российской оппозиции. Нику Дечу есть о чем написать в своем отчете в Вашингтон — деньги американских налогоплательщиков потрачены не зря. Теперь Грязневич в течение нескольких лет будет отравлять атмосферу в совете депутатов Дворцового округа скандалами, площадной руганью, внесением бесполезных предложений и интригами.

Артеменко и Грязневич — вполне успешные, но далеко не единственные агенты влияния Запада в российской политике и общественной жизни. Зарубежные частные и государственные структуры продолжают активно инвестировать в самые разные некоммерческие и благотворительные организации под безобидными вывесками, «завязанные на Россию».

Они вкладываются в либеральных политиков и экспертов «по всем вопросам». Без нежного внимания не остаются и авторы «независимых» каналов в Twitter и YouTube, несущие в массы «альтернативный дискурс». Кого же из этих «майданных» активистов Запад продвинет в российскую власть в следующий раз?
Напомним, ранее ФАН провело расследование, которое выявило многочисленные факты вмешательства США во внутренние дела России, в частности в выборы, прошедшие в сентябре 2019 года. ФАН выяснило, что в разгар массовых беспорядков в столице перед выборами в Мосгордуму глава Бюро региональной безопасности посольства США Стивен Секстон (неоднократно посещал офис ФБК, проводил консультации для оппозиции, помогал скрывать улики финансовых преступлений, тренировал активистов для провокаций и сопротивления полиции на незаконных митингах.

Результаты расследования ФАН были представлены в октябре на заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России.
Иллюстрации: facebook.com, pixabay.com, wikipedia.org, vk.com, twitter.com, youtube.com и khodorkovsky.com.
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