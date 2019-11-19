Где котики, Грязневич?

Именно таких депутатов, как Грязневич, и хотят видеть в российских структурах власти западные кураторы и спонсоры российской оппозиции. Нику Дечу есть о чем написать в своем отчете в Вашингтон — деньги американских налогоплательщиков потрачены не зря. Теперь Грязневич в течение нескольких лет будет отравлять атмосферу в совете депутатов Дворцового округа скандалами, площадной руганью, внесением бесполезных предложений и интригами.



Артеменко и Грязневич — вполне успешные, но далеко не единственные агенты влияния Запада в российской политике и общественной жизни. Зарубежные частные и государственные структуры продолжают активно инвестировать в самые разные некоммерческие и благотворительные организации под безобидными вывесками, «завязанные на Россию».



Они вкладываются в либеральных политиков и экспертов «по всем вопросам». Без нежного внимания не остаются и авторы «независимых» каналов в Twitter и YouTube, несущие в массы «альтернативный дискурс». Кого же из этих «майданных» активистов Запад продвинет в российскую власть в следующий раз?

