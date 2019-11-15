Нарколог развеял миф о безопасности курения кальянов

Москва, 15 ноября. Нарколог Олег Кутушев рассказал, что увлечение кальяном не менее вредно для здоровья, чем курение сигарет, оно может привести к серьезным заболеваниям, включая рак и инсульт.

Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев в интервью агентству «Москва» развеял миф о безопасности курения кальяна. По словам специалиста, при 45 минутах, затраченных на курение кальяна, можно потребить больше угарного газа, чем при выкуривании пачки сигарет. То, что курение кальяна вредит здоровью, уже неоднократно доказали различные медицинские исследования.

«Они документально подтверждают у курильщиков кальяна повышение сердечного ритма и кровяного давления, другие вредные острые сердечно-сосудистые эффекты, нарушение функции легких и переносимости физических нагрузок, увеличение возникновения воспаления легких, обмороки и острые отравления угарным газом», — заявил Кутушев.

Последние исследования, по его словам, подтвердили связь длительного курения кальяна с развитием раковых опухолей и инсультом.

Более того, те, кто предпочитает кальян сигаретам, подвергаются гораздо большему воздействию угарного газа и аналогичному воздействию никотина.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал о влиянии электронных сигарет на организм человека. Как передавала «Газета.ру», альтернативные способы курения, такие как системы нагревания табака, ошибочно кажутся безопасными, так как даже в этом случае зафиксировано выделение потенциально канцерогенных веществ. Он отметил еще один важный момент: новые гаджеты привлекают покупателей, которые впоследствии переходят на обычные сигареты.

В четверг в Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике курения. По мнению специалистов, одним из способов профилактики стать повышение цен на сигареты, распространение информации о вреде курения и соблюдение возрастных ограничений, передает RT.