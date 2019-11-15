Обвиняемого в убийстве аспирантки доцента Соколова перевели в изолятор «Кресты»

Санкт-Петербург, 15 ноября. Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведен из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты 1». Об этом рассказал адвокат подозреваемого Александр Почуев.

Защитник сообщил, что теперь его подопечный определен в следственный изолятор «Кресты 1». Как полагается, в ближайшее время историк будет находиться на карантине, а затем его переведут в общую камеру.

После ареста Соколова его мать заявила, что историка не нужно сажать в тюрьму, поскольку, по ее словам, там без возможности заниматься научной работой «он сразу умрет».

Напомним, ранее 15 ноября обвиняемый в убийстве девушки был привезен к своему дому на набережной реки Мойки для проведения следственных действий. В Сети появилось видео эксперимента по восстановлению картины убийства с участием подозреваемого. Как рассказал Почуев, несколько раз процедура прерывалась из-за того, что Соколов «срывался на слезы».

На набережной 63-летний ученый показал, где и как топил части расчлененного тела возлюбленной студентки. Адвокат пояснил, что в целях избежания самосуда над Соколовым улицу, где проводились следственные действия, перекрыли, а на обвиняемого надели каску и бронежилет.

Скандальная история вокруг доцента СПбГУ и известного историка и военного реконструктора Олега Соколова началась в субботу 9 ноября, когда мужчина был найден в реке Мойке с рюкзаком, в котором находились женские руки. В ходе обыска в квартире преподавателя были найдены и другие фрагменты женского тела. Убитой оказалась 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко. Выяснилось, что с Соколовым девушку связывали не только учебные, но и романтические отношения. По версии следователей, Соколов сначала застрелил Ещенко из обреза в ночь на 8 ноября, а в ночь на 9-е число решил избавиться от тела, предварительно расчленив его. Обвиняемый вину признал.