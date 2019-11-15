США пытаются оскорбить Турцию санкциями из-за С-400 и операции против курдских боевиков

Москва, 15 ноября. США санкциями пытаются оскорбить национальную гордость турецких граждан и президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое мнение выразил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

30 октября палата представителей Конгресса США одобрила второй пакет санкций против Анкары. Причиной таких мер стала покупка Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Однако, как полагают эксперты, вооружение — всего лишь предлог, а на самом деле Вашингтон не устраивает антитеррористическая операция Анкары «Источник мира», направленная против вооруженных банд курдов в Сирии. Все эти недружественные шаги происходят при том, что США и Турция — союзники по Североатлантическому альянсу.

Матвийчук не исключил, что Эрдоган будет искать способы обойти американские санкции, которые окажут непосредственное влияние на развитие возглавляемой им страны. Однако отказа от российских С-400 вряд ли стоит ожидать, считает эксперт.

Комплексы выгодны Анкаре, они смогут полностью обеспечить противовоздушную оборону страны. При этом С-400 — политическая карта, с которой Эрдоган выходит против Вашингтона, указал военный эксперт.

«Нам не следует ожидать того, что Турция завтра выйдет из НАТО и откажется от сотрудничества со Штатами. Но они уже купили наши С-400», — передает его слова Nation News.

С 9 по 22 октября Турция проводила в приграничных районах Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Ключевой целью кампании, как объяснял Эрдоган, было создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка автодороги, которую курдские террористы используют для перемещения боеприпасов.

Операция завершилась после переговоров Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Президенты подписали меморандум, на основе которого строится дальнейшая политика двух стран по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии и выводу вооруженных бандформирований курдов.

США в свое время ввели против Сирии санкции, однако это не помешало им воровать нефть у народа страны. Охраной нефтяных полей занимаются террористы запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1, с которыми курдские радикалы, активно поддерживаемые США, договорились еще в 2017 году, когда занимали поля Дейр-эз-Зора.

Поставки российских С-400 стартовали в июле в рамках подписанного в 2017 году контракта на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Эрдоган назвал приобретение ракетных комплексов важнейшим соглашением в современной истории государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.