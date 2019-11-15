Представитель Алибасова отреагировал на случай нового отравления «Кротом»

Москва, 15 ноября. Музыкальный продюсер Бали Алибасов готов продолжить борьбу с магазином «Ашан» и производителем «Крота» в судах и дойти вплоть до европейского суда, заявил пресс-секретарь артиста Вадим Горжанкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Горжанкин отметил, что 72-летний продюсер затеял судебные тяжбы с производителем «Крота» и магазином «Ашан» не ради денег, а чтобы «остудить пыл недобросовестных продавцов и недобросовестных производителей бытовой химии, которые делают опасные для людей упаковки».

«К сожалению, Пресненский суд не принял это во внимание, и, как известно, пока производители «Крота» и «Ашан» остаются безнаказанными. Но дело в том, что мы получили самое главное на текущем этапе — мы привлекли внимание общественности к этой проблеме, потому что это уже половина победы», — сказал собеседник ФАН.

Пресс-секретарь знаменитости также прокомментировал сообщения об отравлении, как пишут СМИ, «Кротом» известного математика Олега Ивашева-Мусатова. По мнению Горжанкина, случай с ученым подтвердил правильность позиции Алибасова.

«Мы полагаем, что каждый такой случай будет в зоне общественного резонанса, и он будет постоянно напоминать нашей судебной системе, что то решение, которое они выдвинули по Алибасову, отклонив его претензии к «Ашану» и «Кроту», были неверными. Мы продолжаем свою борьбу в данном направлении. Мы будем подавать иск в другие судебные инстанции, вплоть до европейского суда», — сказал представитель звезды.

В начале лета Бари Алибасов попал в больницу с сильными ожогами внутренних органов. Сообщалось, что артист случайно выпил жидкость для прочистки труб.

Основатель «На-На» подавал в суд на производителя «Крота» за то, что он выпускает химическое средство в бутылке, которая напоминает упаковку апельсинового сока. Алибасов хотел отсудить у производителя «Крота» и сети супермаркетов «Ашан» 100 миллионов рублей, однако иск Пресненский суд не удовлетворил.