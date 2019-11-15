Американская мечта и счастливая семья оказались несовместимыми понятиями

В Соединенных Штатах Америки больше не считают, что семья является ячейкой общества. Это устаревшее понятие для американцев. Дело в том, что политика крайнего индивидуализма превратила граждан США не в инициативных, ответственных и предприимчивых людей, как любят представлять голливудские фильмы, а в капризных, неуживчивых, склонных к истерике и даже психически больных больших детей. Можно долго рассуждать о том, почему так произошло, но намного интересней будет разобрать существующие сегодня факты, демонстрирующие, как ссоры, семейные кризисы, разводы и отсутствие нормального воспитания у детей приводят к деградации американского общества.

В США в геометрической прогрессии растет количество разводов, все больше семей после регистрации брака предпочитают не заводить детей, а люди, которые все-таки обзавелись потомством, стараются как можно быстрее выставить своих отпрысков из дома и, желательно, — без долгов за образование, а дети — как можно быстрее отправить своих родителей в дом престарелых.

Однако, следует заметить, что все вышесказанное относится к семьям белых американцев. Именно белые американцы с каждым годом рожают все меньше и меньше, именно в белых семьях дети испытывают наибольший стресс от развода. Многие социологи высказывают мнение, что в США семья в том виде, в котором мы привыкли ее воспринимать, исчезнет уже в следующем поколении.

Что же касается цветного населения США, то для него характерны два основных тренда. Выходцы из Латинской Америки традиционно живут большими семьями, в то время как среди афроамериканцев существует устойчивый тренд, при котором многодетная мать остается одна либо по личным причинам, либо потому, что муж и отец детей отправляется за решетку. По статистике, каждый третий чернокожий мужчина в США хоть раз в жизни отбывал срок за уголовное преступление.

И тут важно отметить, что в Штатах мать-одиночка получает намного больше пособий и льгот, чем полная и даже многодетная семья. Это приводит к тому, что многие женщины предпочитают «рожать для себя» и получать поддержку от государства, а не от мужа.

Учитывая современные тренды, можно прогнозировать, что институт семьи в США переживает переломный момент, после которого американское общество изменится так, что даже такие фантасты, как Олдос Хаксли и Джордж Оруэлл, не смогли бы себе представить.

Добавим, что количество семей с детьми и двумя родителями, состоящими в первом браке, в США сегодня не более 46 процентов, в то время как в 1960 году этот показатель равнялся 73 процентам, а в 2000-м — 61 проценту. О том, как воспитываются дети в среднестатистической американской семье, можно узнать тут. Достаточно сказать, что для людей, проживающих на постсоветском пространстве, подобные взаимоотношения в семье просто неприемлемы. Любопытно и то, что доля психически больных американцев сегодня настолько высока, что для них создан специальный сайт, рассказывающий о воспитании детей без риска для их здоровья и жизни.