В Петербурге закрыли II Международной Большой детский фестиваль. ФАН-ТВ

Месяц театральной сказки подошел к концу. В Петербурге закрыли II Международный Большой детский фестиваль. «Все лучшее, что есть для детей» – его народный слоган. Под этим девизом уже второй год подряд на сценах столицы показывают десятки спектаклей. Все они воспитывают, учат детей и подают им пример. Площадка закрытия фестиваля стала интерактивной. Даже самые маленькие из зрителей смогли ощутить атмосферу события.

«Это событие огромного масштаба для нашей страны. И все, о чем я всю жизнь говорил и мечтал – о том, что дети есть наши слушатели, наши читатели. Которые растут, мы их выращиваем своими руками. А потом мы, почему то, обижаемся на них, если они нас не слушают, ходят не на те концерты, оценивают не ту музыку. Потому что мы сами их не воспитали... Суть этого замечательного фестиваля именно в том, что мы начинаем это делать, с раннего возраста», — сообщил народный артист Российской Федерации Максим Дунаевский.

Члены детского жюри выбирали всего 7 победителей. Эти юные артисты уже обладают богатым опытом. Они не просто смотрят на сцену, как зрители. Среди них уже есть будущие режиссеры, актеры и музыканты. Главные судьи и сами вышли на сцену.

«Этот фестиваль становится важным событием для целой страны. Подобное по масштабу событие, посвященное детям, в России проходит нечасто. «Маршак» – второй по уровню фестиваль. Он проходит в Воронеже и объединяет несколько региональных театров. Когда самые взрослые приходят на детский фестиваль, чтобы послушать о проблемах, которые волнуют нас, тех, кто занимаются искусством для детей, в самых различных направлениях – тогда мы и растем», — заметил художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

Традиционное завершение праздника – концерт и получение долгожданных призов. Благодарные постановщики и режиссеры признаются, такие победы дают еще больше желания создавать. Особенно создавать для детей – для самых искренних зрителей.