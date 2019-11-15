Стала известна судьба сына умершей от рака жительницы Татарстана

Казань, 15 ноября. Стало известно, что станет с семилетним сыном Айгуль Фазыйловой, скончавшейся от рака молочной железы в Татарстане.

В январе 30-летняя женщина приняла участие в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Она рассказала, что очень беспокоится за судьбу сына.

Женщина скончалась в ночь на 15 ноября. Как пишет «Ридус», Айгуль похоронят в Алексеевском района рядом с матерью. Все жизненно важные вопросы были решены властями республики Татарстан и детским омбудсменом Гузель Удачиной.

Неравнодушные россияне собрали средства на оплату детского сада, подготовительных курсов для мальчика. Опеку над малышом получат родственники, сейчас документы оформляются.

Как отмечает РИА Новости, сотрудники хосписа облегчили последние часы жизни женщины. Ребенку дали время проститься с матерью.

Ранее актриса сериала «След» Ольга Копосова рассказала, что ей удалось побороть рак.