Студенты требуют лишить насильника Вишневского работы. ФАН-ТВ

Сегодня в России все чаще молодые девушки жалуются на насилие со стороны мужчин. Но самое страшное — домогательства поступают со стороны тех, кого мы уважаем и кому привыкли доверять. Например, преподавателей вузов.

В Москве прошли одиночные пикеты с требованием провести расследование в отношении Бориса Вишневского, профессора кафедры политологии Российского государственного педагогического университета им. Герцена и руководителя петербургской фракции партии «Яблоко». Депутата обвиняют в домогательствах к студенткам. Несколько учениц публично заявили о таком отношении со стороны Вишневского в их адрес.

«Я пришла сюда обратиться к руководству партии «Яблоко», старейшей демократической партии России, с требованием провести проверку по факту домогательств Вишневского. Если эти факты подтвердятся, то я требую исключить его из партии, иначе этот позор ляжет на плечи всех демократов. Не место такому человеку в политической партии!», — сообщила художник Катерина Лысенко.

Это не первый подобный случай, в том числе со стороны преподавателей высших учебных заведений. Дело доцента СПбГУ Олега Соколова прогремело на всю Россию — он не только домогался своих юных студенток, но даже жестоко расправился с одной из них, а после пытался избавиться от останков, сбросив их в реку Мойку.

Бывшая студентка, обвинившая преподавателя РГПУ имени Герцена, депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского в сексуальных домогательствах, вышла на связь с журналистами Nation News. В откровенном интервью девушка, попросившая называть ее Кристиной, вспомнила о попытках Вишневского заманить ее в постель.

Активисты уверены — если не провести проверку в отношении Бориса Вишневского и продолжить закрывать глаза на подобные случаи, убийства могут повториться. Неравнодушные люди требуют провести детальное расследование и считают, что, в случае подтверждения харассмента, Вишневского нужно отстранить от политической и педагогической деятельности.

«Человек, находящийся в партии, пользуется своим положением и допускает сексуальные действия по отношению к девушкам, которые учатся в институте. Я в принципе недовольна тем, что используют женщин. Человек пришел учиться, а преподаватель позволяет себе распускать руки — это не есть хорошо. Требую, чтобы его выгнали из партии, это как минимум. Я думаю, что, если его выгонят из партии, то и автоматически уже выгонят и из университета», — заявила студентка Светлана Свеженцева.

В минувший понедельник в Петербурге также прошла серия одиночных пикетов, студенты высказали свою гражданскую позицию против педофилии профессора РГПУ им. А. И. Герцена. Уже четыре выпускницы обвиняют Вишневского в сексуальных домогательствах. Студенты требуют проведения расследования и открыто заявляют, что насильников не должно быть ни в правительстве, ни в учебных заведениях.