Политолог объяснил, как Зеленский может сорвать «нормандский саммит»

Если президент Украины Владимир Зеленский откажется от встречи в «нормандском формате» 9 декабря в Париже, то он подставит канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, считает политолог Богдан Безпалько.

Саммит «нормандской четверки» при участии Германии, России, Украины и Франции планируется провести 9 декабря в Париже. Ангела Меркель, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон уже подтвердили свое участие. При этом в России официально не прокомментировали свое участие в саммите.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря», — говорится в сообщении офиса украинского президента.

Пресс-служба правительства ФРГ «Интерфаксу» подтвердила участие в нем канцлера. Также газета Le Figaro со ссылкой на власти Франции сообщила, что цель саммита — «открыть новую последовательность выполнения минских соглашений».

По словам Богдана Безпалько, для Зеленского важно участие в саммите «нормандской четверки», т. к. только так он покажет стремление Украины к миру.

«Формально он добился условий реализации «формулы Штайнмайера», а именно развел войска в селах Петровское и Золотое с большим трудом. Для него не важно, что на других участках наблюдаются перестрелки, формально он галочку поставил. Таким образом, он попытается перевести возможные обвинения или издержки на Россию», — заявил Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, для России сейчас непонятна повестка встречи в «нормандском формате», а именно — что будет обсуждаться, утверждает политолог.

«Недавно депутат Верховной рады заявила, что они не будут принимать закон об автономии Донбасса. Но если они не будут делать этого, то получается, власти Украины откажутся от «формулы Штайнмайера» и Минских соглашений. Поэтому непонятно, что будет обсуждаться на этой встрече», — объяснил собеседник ФАН.

Если Зеленский откажется от своего участия в саммите, то он поставит в неудобное положение Макрона и Меркель, утверждает эксперт. Кроме того, не исключается, что Зеленский может сорвать «нормандский саммит», поясняет политолог.

«Ему придется им объяснять, почему он не хочет встречаться в рамках «нормандского формата». Или он может воспользоваться провокацией, инсценировав перестрелку где-нибудь в Донбассе», — добавил Безпалько.

На этой неделе помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что саммит в «нормандском формате» может состояться до конца этого года, но конкретные даты не обсуждались. По словам чиновника, «никаких препятствий» для встречи лидеров «нормандской четверки» нет.

На днях украинская сторона заявила, что все препятствия для проведения саммита в «нормандском формате» были сняты на заседании контактной группы в Минске. В Киеве выразили надежду, что проведение встречи лидеров «нормандской четверки» ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта в Донбассе.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда после государственного переворота в стране к власти пришло новое руководство, но Луганск и Донецк отказались подчиняться ему. В ответ Киев заявил о начале военной кампании против республик Донбасса. Урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске.