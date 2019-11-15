Путин обсудил итоги саммита БРИКС с членами Совбеза

Москва, 15 ноября. Президент РФ Владимир Путин провел регулярное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, участники встречи обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития.

«Путин обстоятельно проинформировал об итогах саммита БРИКС, а также о двусторонних контактах», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

В совещании приняли участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава Минобороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие.

Российский лидер в пятницу вернулся в Москву из рабочей поездки в Бразилию, где встретился с главами стран БРИКС и обсудил с ними проблему контроля над вооружениями.

Как рассказал глава РФ на пленарном заседании, саммит БРИКС в 2020 году пройдет под девизом «Партнерство в интересах глобальной стабильности и инновационного развития». Москва планирует провести порядка 150 мероприятий разного уровня, помимо главного события, которое пройдет в Санкт-Петербурге, указал президент.

Российская сторона, по словам Путина, намерена плотно сотрудничать с партнерами в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, возвращения активов, полученных преступным путем.