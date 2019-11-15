Школьники Петербурга примерили профессии веб-дизайнера, журналиста и фотографа. ФАН-ТВ

Проба пера в разных профессиях. Сегодня школьники Санкт-Петербурга примеряют на себя роль медиа-журналистов, веб-дизайнеров, фотографов и профессионалов других специальностей. В классе ребятам рассказывают, как управлять квадрокоптерами, вносить изменения в их конструкцию. Проводится отдельный мастер-класс от преподавателя и практика для каждого из учеников.

В другом кабинете ребята осваивают работу с 3-d принтером. Сегодня каждый самостоятельно изготовил брелок. В фотостудии школьникам рассказывают о схемах расстановки света. Наглядно показывают, как работает контровой, и что значит заполняющий. Педагоги говорят и о верстке печатных изданий, и о том, как создать веб-сайт.

«Я пытаюсь им дать представление о том, что они могут использовать полученные знания даже в своих текущих занятиях, т. е. они по учебе, вместо того, чтобы сделать, например, слайды-презентации, могут сделать сайт, посвященный своему проекту, и с помощью каких-то мультимедийных материалов рассказать о своем проекте, задании – более выразительными способами», – рассказывает инженер академии цифровых технологий Евгений Павлов.

Профориентационные занятия со школьниками в Академии цифровых технологий проводят в рамках федерального проекта «Билет в будущее». Его реализуют в 36 регионах страны. В Санкт-Петербурге – на четырех площадках.