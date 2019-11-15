Без помощи России Сирия превратилась бы в террористический халифат, считает эксперт

Москва, 15 ноября. Усилия российской стороны в Сирии помогли избежать превращения ближневосточного государства в террористический халифат, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Напомним, выступая 14 ноября на саммите БРИКС, президент России Владимир Путин озвучил результаты российской операции в Сирии. По словам Путина, благодаря помощи РФ, оказанной легитимному сирийскому правительству, от боевиков удалось освободить практически 90% территории государства. Таким образом, России удалось добиться в Сирийской Арабской Республике поставленных целей.

То, что РФ достигла в Сирии впечатляющих результатов, отметил и военный эксперт Игорь Коротченко.

«Если бы не Россия, Сирия была бы уже превращена в террористический халифат, поэтому единственный вариант спасения — это было российское военное вмешательство, ограниченное по масштабам и целям… На сегодняшний день Россия добилась впечатляющих военных побед. Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить политическое урегулирование в Сирии, а во главе операции стоят исключительно грамотные, профессионально подготовленные генералы», — рассказал он.

Отдельно Коротченко отметил успехи генерал-лейтенанта Александра Чайко, назвав его блестящим профессионалом, а также выразил уверенность, что именно такие люди и формируют новое поколение российских полководцев.

В то время как США стараются любыми способами нарастить в Сирии свое военное присутствие, создавая для этого всевозможные искусственные предлоги, Россия не стремится «наводнить» страну своим контингентом, а оказывает государству реальную помощь в борьбе с оккупировавшими его террористическими формированиями. Российский лидер лично отмечал, что Сирию нужно освободить от иностранного военного присутствия.

Россия неоднократно подчеркивала, что придерживается позиции обязательного сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. В частности пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что единственная цель российской стороны в ближневосточной республике заключается в том, чтобы обеспечить политическое урегулирование конфликта в ней, а также сберечь ее целостность и суверенитет после операции Анкары против курдских боевиков.