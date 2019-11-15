Два военных сапера погибли при взрывах в украинской Балаклее

Балаклея, 15 ноября. Двое украинских военных погибли при взрывах в городе Балаклея Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, двое военных саперов получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу стало известно о 20 взрывах, прогремевших на Балаклейском арсенале. Инцидент произошел на территории технической базы. Там уничтожают боеприпасы в специально оборудованном для этих целей котловане.

Сообщалось, что при взрывах пострадали четыре человека — два военных и два работника ВСУ. Всех экстренно госпитализировали.

Отметим, что это далеко не первый инцидент в украинском городе Балаклея. Весной прошлого года на территории 65-го арсенала произошло возгорание сухой травы. Местные жители из района были эвакуированы, транспортное сообщение закрыто.

Огонь вспыхнул во время работ по очистке и разминированию остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году. В результате взрыва тогда погиб один человек, пять пострадали. Жители района были вынуждены покидать город пешком.