Военные строители провели уникальный подъем купола на Главный храм ВС РФ

Строящийся Главный храм Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот» в пятницу, 15 ноября, увенчали куполом весом 85 тонн. Федеральное агентство новостей объясняет, почему военные строители считают это уникальной операцией.

Центральный купол Главного храма Вооруженных сил установлен на барабане диаметром в 19 метров 45 см. Высота купольной конструкции — 18 метров, а вес — 85 тонн, и это без учета специального конуса под крест. Военные строители называют это идеальным сочетанием архитектурно-художественной и инженерной мысли: при максимальных размерах и показателях прочности у купола при этом минимально возможный вес. Ранее в истории церковного строительства подобные купольные или полусферические объекты никогда не поднимали с земли целиком — их частями монтировали на высоте и дорабатывали отделку в верхней точке сборки. Строители рассказывают, что впервые в истории современной России выполнили столь сложный подъем с нулевой точки на высоту почти 30-этажного дома (62 метра). Купол подняли при помощи специального крана в 750 тонн, который для устойчивости увеличили контргрузами до 1250 тонн.

Два месяца центральный купол собирали на площадке рядом с южным входом. Для конструкции использовали сталь повышенной прочности с добавками хрома, никеля, молибдена. В основе оригинального проекта — 32 несущие фермы из профильных квадратных труб, которые мощными болтами соединены с центральным стержнем. Все стыковые узлы дополнительно укрепили сварочными швами, а качество проверили рентгеноскопией и ультразвуком.

Заложенный условный коэффициент прочности купола — от 300 до 1500 лет.

«Точно рассчитать этот показатель невозможно, — объясняют строители. — Фермы металлокаркаса проверяли верхней нагрузкой в 100 тонн и боковой — в 20 тонн. Деформация при этом составила всего два миллиметра. Это значит, что через пятьдесят лет износ купола будет 0 процентов».

Купол облицован 19-тонным орнаментом из самого твердого из возможных алюминиевых сплавов — такой же используют для самолетов и подводных атомных крейсеров. На поверхности литья — сусальное золочение и изображения аббревиатур названия Главного храма Вооруженных Сил (ГХВС), ликов Архангела Михаила и Рождества Христова. Позже на главном куполе появится золоченый крест.

По проекту архитектора Дмитрия Смирнова, всего Главный храм ВС РФ украсят шесть куполов. Четыре одинаковых купола будут установлены на так называемые четверики, три из них уже заняли свои места. Еще один установят на звонницу, а самый большой купол сегодня занял центральную часть храма. Подобными куполами украшены Успенский собор во Владимире и церковь Петра и Павла в Смоленске, так что в этом храм Минобороны следует русской церковной архитектуре.

«Луковичная форма куполов — это византийская традиция и архитектурная особенность древних православных церквей. Купола в такой форме очень по сердцу нашему народу, — рассказал настоятель Главного храма ВС РФ епископ Стефан Клинский. — В русской традиции такой купол представляется как шлем ратника. Шлемы на головах наших воинов имели такой же вид, как и купола храмов. Это напоминает нам, что храмы — такие же воины, воины духа, стоящие на страже духовных ценностей. Храмовый купол с крестом — это духовная свеча, которая объединяет всех нас в единую семью людей, живущих по законам совести, христианского миросозерцания и главенства духовных ценностей».

По словам настоятеля, именно возведение купола превращает обычное здание в храм, поэтому сегодняшнее событие на стройке — особенный этап в строительстве главного собора ВС РФ.

«В мае 2020 года вся страна будет отмечать великий и радостный праздник победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Храм посвящен всем защитникам Отечества и является памятником погибшим в годы войны, — напомнил Стефан Клинский. — Именно купола и кресты храма Победы — Главного храма Вооруженных Сил России будут видны издалека и своим блеском ознаменуют нашу добрую волю и великую благодарность всем воинам, отдавшим свои жизни за Россию».

Добавим, что главный храм Вооруженных Сил возводится к 75-летию Великой Победы. Все элементы его внутреннего и внешнего убранства по замыслу авторов проекта наполнены духовной и героической символикой. Например, высота звонницы 75 метров, а малого купола — 14,18 метра. Диаметр барабана для центрального купола — 19,45 метров. Протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1418 метров — по числу дней Великой Отечественной войны.

Ранее ФАН рассказывало, как изготавливаются мозаичные украшения для храма в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.