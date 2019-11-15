Турция подтвердила готовящийся в начале января визит Путина

Анкара, 15 ноября. Турецкая сторона подтвердила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в начале января.

По словам помощника Эрдогана, встреча на высшем уровне может состояться в первую неделю января, сообщает ТАСС.

На днях аналогичное заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что российский лидер планирует провести переговоры с президентом Турции в январе 2020 года. Официальный представитель Кремля добавил, что церемония, посвященная завершению работ по «Турецкому потоку», станет хорошим поводом для личных контактов между Путиным и Эрдоганом.

Не исключено также, что лидеры двух стран традиционно затронут тему Сирии. Россия, Турция и Иран активно работают над урегулированием сирийского кризиса в астанинском формате. Кроме того, 22 октября Москва и Анкара заключили меморандум о взаимопонимании по САР.

Он предполагает патрулирование российских и турецких военных на севере Сирии во избежание обострения ситуации. Подписание меморандума завершило военную операцию «Источник мира», которую Турция объявила против бандформирований сирийских курдов и боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка).

1 Организация запрещена на территории РФ.