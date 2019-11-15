Двойная жизнь владельца Facebook Цукерберга: филантроп на публику, агент ЦРУ в тени

Сегодня положение Марка Цукерберга, одного из основателей и фактического владельца самой популярной в мире социальной сети Facebook, выглядит монументальным. Миллиардер, филантроп, кумир миллионов последователей, один из столпов «новой цифровой экономики» — пиар вокруг этой фигуры раздут грандиозный.

Однако за этим парадным фасадом скрывается совершенно иной, подлинный Цукерберг — полная противоположность его слепленному имиджу. Беспринципный карьерист, подлый обманщик и… тайный агент спецслужб США.

Множество последовательных скандалов вокруг Facebook, из которых его владелец всякий раз выходил «сухим», лишь укрепляет внимательных наблюдателей в догадке: своей неуязвимостью миллиардер обязан не деньгам и уж тем более не «лайкам» от поклонников, а высоким покровителям в разведывательном сообществе США.

В свою очередь, Facebook давно стал для ЦРУ, АНБ и ФБР удобнейшим интерфейсом для доступа в подноготную миллиардов пользователей этой социальной сети по всей планете. При этом сам Марк Цукерберг исправно служит доверенным хранителем ключей от всех дверей — или скорее, отмычек.

Как ты заработал первый миллион, Марк?

Связи Цукерберга с ЦРУ сформировались еще когда он был прыщавым студентом в Гарварде. Та история о сотрудничестве тинэйджера с американской разведкой всплыла из-за двух забытых чеков, на 1000 и 3000 долларов, которые были выписаны в 2003 году на имя Марка одним американским бизнесменом, неким Полом Челья.

Свою известность взаимоотношения Чельи и Цукерберга получили в 2010 году, когда первый подал иск в верховный суд штата Нью-Йорк против Facebook и его владельца. Челья утверждал, что в 2003 году он заключил контракт с Цукербергом на создание сайта для общения студентов Гарвардского университета, который было предложено назвать «The Face Book».

Согласно этому контракту, Челья за 1000 долларов США получал 50% акций стартапа с условием, что если до начала 2004 года сайт не будет запущен, к его доле должно было прибавляться по одному проценту в день.

Впоследствии Челья продолжил поддерживать Цукерберга, о чем свидетельствовал еще один чек, уже на сумму 3000 долларов, который был приложен к делу в августе 2010 года.

В реальности сайт Thefacebook.com, созданный Цукербергом, был открыт 4 февраля 2004 года, и таким образом Челья претендовал на 84% акций компании. В Facebook данный иск назвали «совершенно несерьезным», однако комментировать подлинность самого договора и подписей Цукерберга в контракте отказались, по сути признав правоту истца.

Казалось бы, обычный иск, который можно было просто «похоронить» в суде. Ведь в штате Нью-Йорк срок давности по таким претензиям — всего шесть лет. И поначалу все шло как обычно. На суде адвокаты Цукерберга заявили, что его подзащитный действительно работал на Челью и заключал с ним договор, но отказались признать, что речь шла о Facebook.

Но вдруг вялотекущее дело приобрело совсем иной оборот. В октябре 2012 года Челью внезапно арестовали через ФБР, предъявив обвинения в мошенничестве и подделке документов! Федеральный судья, до этого спокойно переносивший слушания по тяжбе с Facebook, столь же неожиданно обвинил Челью в подделке контракта, подписи Цукерберга и всей предоставленной им электронной переписки.

Встречный процесс против Чельи тянулся долго, однако в 2015 году тот внезапно избавился от браслета с передатчиком GPS и сбежал из-под домашнего ареста. Тут-то и начинается самое интересное.

После побега Челья прислал в редакцию Bloomberg несколько электронных писем, в которых сообщил следующее. Оказывается, в стартап Цукерберга тайно вложил деньги созданный ЦРУ венчурный фонд In-Q-Tel, цель которого даже в учредительных документах была прописана как «помощь разведывательному сообществу».

Более того, по словам Чельи, Марка Цукерберга поддерживают сразу две американские секретные службы — ЦРУ и АНБ. Страх перед этими конторами, которые тайно вступились за Цукерберга, и быстрой смертью в федеральной тюрьме и стал причиной побега Чельи.

В 2018 году Челью и его семью арестовали в Эквадоре — и сегодня США настаивают на его срочной экстрадиции.

Прямые и явные связи

Кто-то скажет, что Челья просто наговаривает на «святого» Марка. Однако в реальности связи Цукерберга и его окружения с американской разведкой лежат на поверхности — достаточно внимательно приглядеться.

Например, один из партнеров Цукерберга, теперь тоже миллиардер Шон Паркер, который принимал активное участие в создании первого кода Facebook, никогда не отрицал, что является агентом ЦРУ.

В 1995 году шестнадцатилетнего Паркера арестовали за хакинг: Шон в то время занимался взломами сайтов компаний из списка Fortune 500. Однажды ночью, когда он взламывал очередной сайт, его отец, разозлившись, отнял у него клавиатуру. Это привело к тому, что учетная запись Паркера осталась открытой: он просто не успел разлогиниться.

Оставшееся активным сетевое соединение вывело агентов ЦРУ на малолетнего хакера и привело к его аресту. Тогда Паркера отпустили на поруки как несовершеннолетнего, однако не забыли. После победы на олимпиаде штата Виргиния по информатике будущий миллиардер был окончательно завербован ЦРУ и впоследствии помогал им во встраивании следящих кодов в поисковые роботы.

Интересно, что именно Паркер убедил Марка Цукерберга и еще одного учредителя Facebook, Эдуардо Саверина, в том, что их детище может быть «действительно большой» компанией. При этом назначение Паркера на пост президента Facebook, оформившегося к тому времени в виде компании, выглядит совершенно непонятным. По сути дела, Цукерберг и Саверин уступили этот важнейший пост «человеку со стороны», которого они впервые увидели лишь за несколько недель до его назначения.

Стоит отметить, что как минимум в одном моменте история с «агентом Шоном» пересекается с рассказом Челья: именно Паркер каким-то чудесным образом нашел для Facebook первого внешнего инвестора. Таковым внезапно оказался Питер Тиль — один из основателей платежной системы PayPal.

Тиль согласился вложить в совершенно неизвестную компанию полмиллиона долларов, хотя на тот момент, к августу 2004 года, Facebook существовал всего полгода и в нем было зарегистрировано лишь около десятка тысяч человек, в основном студентов Гарварда.

Кстати, формальную отметку 100 000 пользователей эта соцсеть пересечет только к концу 2008 года — четыре года спустя. Вот почему многотысячная инвестиция Тиля выглядит или странно, или... очень странно.

Очевидно, что столь смелое решение Тиля могло быть принято только при каком-то веском подтверждении гарантированного будущего Facebook. Увы, одна лишь персона похожего на школьника Марка никак не могла быть такой гарантией.

Все дело в том, что к середине 2004 года судьба самого Цукерберга тоже висела на волоске.

Мошенник на доверии

Вспомним несколько известных фактов. Прежде всего, сам проект Facebook являлся отнюдь не личной идеей Цукерберга. Когда он учился в частной школе Phillips Exeter Academy в Нью-Гэмпшире, там ежегодно публиковался справочник с именами, адресами и фотографиями учеников (буквально «книга лиц», «лицевая книга» — Facebook). Его-то новый студент Гарварда и предложил реализовать в престижном университете в 2003 году.

При этом университет такой проект Цукербергу делать запретил (!), сославшись на неприкосновенность частной жизни. Однако продолжение истории оказалось бурным и даже с уголовным «душком».

Цукерберг, получив отказ, просто взломал компьютерную сеть университета и утащил из нее фотографии студентов. На его сайтe Facemash, из которого впоследствии вырос Facebook, они были разделены по парам, и пользователям надо было выбрать самую привлекательную. Фотографию студентки, которая отвергла самого Цукерберга чуть ранее, якобы сопровождала нелестная подпись.

Вскоре сайт Facemash гарвардская администрация закрыла, а Цукерберга чуть было не исключили из университета. Но уже тогда за него вступились неизвестные покровители. Судя по всему, талантливого хакера к тому времени «взяли на карандаш»: Facemash привлекла 450 посетителей и 22.000 фото-просмотров в течение первых двух часов работы.

В следующем семестре, в январе 2004 года, Марк «начал писать» код для нового веб-сайта — именно этот сайт стал нынешней социальной сетью. Наконец, 4 февраля того же года Цукерберг запустил свое приложение Thefacebook по адресу thefacebook.com. Но и тут произошел очередной скандал.

Через шесть дней после запуска сайта трое гарвардских старшекурсников: братья Камерон и Тайлер Уинклвосс, а также их знакомый Дивья Нарендра — обвинили Цукерберга в том, что он преднамеренно вводил их в заблуждение, будто поможет им создать социальную сеть HarvardConnection.com, но вместо этого Марк, используя их идеи, построил конкурирующий продукт. Впоследствии эта претензия переросла еще в один судебный иск против Цукерберга и его компании.

Уинклвоссы даже по меркам Гарварда были крутыми парнями: они учились на экономическом факультете, а кроме того были пианистами-виртуозами и членами университетской команды по гребле — в будущем они выиграют «золото» Панамериканских игр.

Оказалось, что, как и Челья, Уинклвоссы вручили Цукербергу деньги. Но что еще важнее — тексты цифрового кода, написанного другим программистом. О том, что Марк вместо работы над их проектом создал собственный сайт, они узнали из университетской газеты и были этим просто ошарашены.

Затем со стороны Уинклвоссов последовали долгие попытки вернуть интеллектуальную собственность, расследования и, наконец, мировое соглашение, подписанное в 2006 году. Считается, что братья получили от Цукерберга более 65 миллионов долларов — причем еще тогда, когда Facebook оставался скромной, мало кому известной «университетской» сетью, да еще и убыточным проектом.

Кто же выделил деньги на попавший в судебные тяжбы «нулевой» проект Цукерберга? До сих пор этот вопрос открыт. Во всяком случае, этот факт является еще одним косвенным подтверждением того, что с самого основания Facebook у его владельца имелись загадочные покровители из структур, не любящих называть себя вслух.

Дверь для ЦРУ

Большая часть явно прослеживаемых связей Цукерберга и его компании со спецслужбами, в том числе с ЦРУ, относится к начальному периоду работы социальной сети, когда студент-недоучка еще не умел скрывать свои знакомства. Однако «уши» американских спецслужб появлялись за фасадом Facebook и в дальнейшем.

Сегодня уже известно, что в становлении университетского стартапа как прибыльной публичной компании ключевую роль сыграл не Марк Цукерберг. К моменту превращения Facebook в лидера социальных сетей, который формально пришелся на 2008 год, Марку было всего 24 года. Во многих отношениях он оставался вздорным подростком, который толком даже не понимал, как работает его компания.

Обольщаться же насчет «гениальности» Цукерберга не стоит. В 2004 году он фактически бросил Гарвард, так и не получив высшего образования, а никакого опыта ведения крупного бизнеса у него не было. Это и привело к тому, что уже через четыре года после формального начала работы Facebook рулить в компании стали совсем другие люди.

Таким управленцем «со стороны» стала Шерил Кара Сендберг, блестящий топ-менеджер с идеальным послужным списком. Сендберг также училась в Гарварде и закончила факультет экономики. А вот дальше ее карьера весьма показательна. Сначала она проработала во Всемирном банке, потом в консалтинговой компании McKinsey & Company, затем — шефом кадровой службы министерства финансов США (!), а впоследствии — вице-президентом Google по глобальным веб-продажам.

В Google Сендберг начала занималась контекстной рекламой, сделав ее за шесть лет работы основным источником прибыли для детища Сергея Брина. А в Facebook она стала операционным директором, формально вторым человеком в компании после Цукерберга, но фактически — первым. По сути дела, к Марку приставили куратора.

В самом деле, если Цукерберг по большей части «торговал лицом» и писал самовлюбленные посты в своем аккаунте, то Сендберг занималась реальной работой. Продажи, маркетинг, развитие, связи со СМИ и общественностью, кадры — все ключевые процессы, а значит и власть в Facebook незаметно собрались в ее руках.

Шерил пришла в Facebook в 2008 году, а уже в 2010 компания впервые стала прибыльной. В январе 2011 года рыночная стоимость недавнего стартапа достигла 50 миллиардов, а в 2012 — 104 миллиардов долларов США. Наконец, в 2017 году Facebook стал самой популярной социальной сетью в мире с ежемесячной аудиторией почти в два миллиарда человек.

Однако, как оказалось, все эти успехи были созданы за счет самой беспринципной торговли данными пользователей. Дело в том, что «интерфейс разработчика» Facebook был изначально построен таким образом, что любой обладатель специальным кодом доступа мог посмотреть всю информацию о произвольно выбранной учетной записи в этой социальной сети.

При этом доступными оказались не просто публичные данные, но и множество конфиденциальной информации из «закрытых» записей и фотоальбомов. А также, что наиболее странно, даже та информация, которая была когда-либо помещена пользователем на страницы Facebook, но потом якобы «окончательно» оттуда удалена.

Независимые исследователи, например, Джулиан Ассанж, называют такой «интерфейс разработчика» Facebook не иначе как «шпионской программой», которая позволяла легко отслеживать пользователя, определять его местоположение, выяснять его вкусы и политические предпочтения. В общем, делать все то, чем занимаются спецслужбы, испокон веков тайно подглядывающие в замочную скважину граждан.

Только в случае Цукерберга это оказалась не просто скважина, а целая «дверь» в частную жизнь двух миллиардов людей на планете. И отворил он ее никак не для ФСБ или «Моссада», а для спецслужб Соединенных Штатов Америки. Об этом следует помнить каждому, кто когда-либо регистрировался в Facebook.