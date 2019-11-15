Турция сообщила о задержании в Сирии главаря ИГ, причастного к терактам в Европе

Анкара, 15 ноября. Один из главарей запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 задержан в Сирии, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

«Речь идет о террористе, участвовавшем в организации крупных терактов в Европе и Турции. Его допрос продолжается», — сообщил он журналистам.

Напомним, 9 октября Анкара начала проводить на северо-востоке Сирии военную операцию против курдких боевиков и террористов ИГ1. Главной целью операции являлось создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе.

Курдские боевики находятся в Сирии незаконно под предлогом борьбы с террористами, но на самом деле они никогда с ними не воевали, а предпочитали сотрудничать: выводили недобитых джихадистов на территории американских военных баз, где те создавали спящие ячейки ИГ, готовые атаковать Сирию.

22 октября президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, курдские формирования должны были в течение 150 часов покинуть зону безопасности. За этим следила военная полиция РФ и сирийские пограничники. После этого совместны российско-турецкий патруль начал мониторинг территорий вдоль границы, уточняет «Газета.ру».

Сегодня президент Сирии Башар Асад заявил, что после операции Турции переговорный процесс между Дамаском и курдскими боевиками продвинулся вперед, однако нормализации отношений мешают США. И это понятно: Штаты воруют в Сирии нефть и в этом им помогают курды, оккупировавшие нефтеносные районы САР.

Вашингтону очень невыгодна стабилизация ситуации в Сирийской Арабской Республике, поэтому курды по их указке продолжают нападать на турецких военных, заставляя их возобновить военную операцию.

Доказательства того, что Штаты занимаются разграблением сирийских ресурсов, ранее публиковало Минобороны. Об этом заявлял и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он призывал поднять этот вопрос в ООН.

В начале ноября стало известно, что в Сирию из Ирака были переброшены наемники американской ЧВК Blackwater. Сделано это было опять же для того, чтобы помогать вывозить контейнеры с сирийским черным золотом.

1 Организация запрещена на территории РФ.