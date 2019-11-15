В Петербурге разрабатывают механизм борьбы с харассментом в вузах. ФАН-ТВ

Вопиющая история из Петербурга о доценте СПбГУ Олеге Соколове, заявления о домогательствах депутата Закса к студенткам РГПУ им. Герцена — эти неудобные и очень опасные ситуации обсуждались сегодня на круглом столе ИА «Невские Новости». Участники встречи подняли проблему замалчивания подобных случаев, когда неслужбные отношения возникают между коллегами, руководителями и подчиненными. Как часто люди боятся рассказать о харассменте? Как реагировать на сигналы о насилии, сексуальном принуждении на работе или учебе? На эти вопросы сегодня попытаются ответить депутат Госдумы Виталий Милонов, психологи, правозащитницы и режиссер фильмов «для взрослых» Боб Джек.

В первую очередь, гости встречи отметили, что в правовом поле нет инстанции, которая занималась бы разбирательством таких случаев. По возможности, соблюдая конфиденциальность, как минимум, потерпевшей стороны. Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что такой орган необходимо создать.

«Я думаю, что после всех этих возмутительных случаев пришло время создать некую комиссию по вопросам этики, которая могла бы независимо от руководства вузов, но при участии руководства вузов рассматривать случаи, подобные тому, который был на историческом факультете [СПбГУ]. // Необходим орган, который бы состоял из представителей вузов, студенческих профсоюзов, психологов и правоохранителей, который рассматривал бы подобные дела. Вот есть же у нас в Госдуме комиссия по депутатской этике, она принимает решения. В Петербурге эта комиссия тоже есть, правда, там долгое время травокуру разрешали оставаться травокуром. Должна быть подобная комиссия для преподавателей» — заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

Политик отметил, что у этой темы есть целый ряд нюансов, ведь юридически законодательство не нарушается — совершеннолетние люди. А по факту, преступление против морали привело к трагедии, потому что отношения преподавателя и его студенток (а убитая девушка оказалась не первой студенткой, с которой Соколов состоял в романтических отношениях) вовремя не были пресечены администрацией вуза.

«Я читаю социальные сети, смотрю новости. И я узнал о ситуации некоего оказания давления на студентку, которое происходит со стороны одного из преподавателей, но не только преподавателя, а еще и депутата Закса Санкт-Петербурга — Вишневского. И тут как раз случается подобная трагедия. Понятно, что трагедия на себя отвлекла внимание, люди на этом концентрируются, обсуждают. Но на самом деле нам не стоит ждать новой, аналогичной трагедии. И если поступают такие сигналы, лучше в них, конечно, разобраться. Я считаю, что руководству вуза и Закса стоит обратить на это внимание» — уточнил глава МО Екатерингофский Олег Смакотин

Как рассказал Олег Смакотин в беседе с корреспондентами ФАН, не нужно дожидаться повторения таких историй. На сообщениях о домогательствах Бориса Вишневского (депутат Закса Санкт-Петербурга, преподаватель РГПУ им. Герцена) к студенткам можно разработать и опробовать механизм борьбы со служебным и учебным насилием, сексуальным принуждением. Пока не принято законодательных решений, необходимо, по меньшей мере, понять, как обществу реагировать на такие сигналы, как предотвратить беду, подобную той, что произошла с Соколовым и его подопечной, считает глава МО Екатерингофский.