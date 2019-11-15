Главный патриот российской эстрады Николай Расторгуев напомнил, как надо любить Родину

Главный патриот российской эстрады певец Николай Расторгуев всегда казался слушателям «своим парнем». Его песни можно услышать везде: и на многотысячных стадионах, и дома на кухне, и в походах у костра. Расторгуев продолжает радовать поклонников уже почти сорок лет.

Дебютный альбом группы «Любэ», лидером которой является Расторгуев, публика встретила на «ура». За следующим альбомом поклонникам пришлось «поохотиться»: «пираты» стали продавать новую пластинку еще до того, как она вышла официально.

Кстати, клип «Не валяй дурака, Америка», снятый по одноименной песне со второго альбома, получил специальный приз Каннского фестиваля «За юмор и качество визуального ряда».

Фирменный имидж Расторгуева — «народные» песни и одежду в стиле «милитари» — предложила Примадонна российской эстрады Алла Пугачева во время съемок «Рождественских вечеров». За первые три года музыкальной карьеры «Любэ» дала около 800 концертов.

В 1995 году к юбилею Победы в Великой Отечественной войне Расторгуев представил, пожалуй, главный хит группы — песню «Комбат». У героя песни есть прототип — десантник Александр Солуянов, который во время войны в Афганистане заменил солдатам отца.

В 1997 году Расторгуеву присвоили звание Заслуженного артиста России, в 2002 — Народного — за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства

Деятельность Расторгуева не ограничивается музыкой. В 2010 году он увлекся политикой и стал депутатом Государственной думы от Ставропольского края. Так пришлось сочетать концертную деятельность с законотворческой.

Под патриотизмом Николай Расторгуев всегда понимал смелость и жертвенность. Он уверен: каждый россиянин, вне зависимости от политических взглядов, в критический момент встанет на защиту Родины.