Прием заявок на конкурс «Молодые лидеры Рунета» завершится 20 ноября

Москва, 15 ноября. Прием заявок на интернет-конкурс «Молодые лидеры Рунета», организованный Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), завершится 20 ноября, сообщили организаторы.

Принять участие в конкурсе могут специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, которые руководят направлениями в digital-агентствах и IT-компаниях, реализуют масштабные проекты в технологических нишах, входят в состав отраслевых групп и экспертных советов и многое другое.

Народное голосование стартует уже на следующей неделе — 21 ноября. По его итогам будут выявлены победители, перед которыми откроются новые возможности. Молодые лидеры Рунета заведут полезные деловые связи, получат опыт презентации собственных проектов, а также стартовое паблисити для построения личного бренда.

Победителей конкурса пригласят на торжественную церемонию в Москву, где им вручат заслуженные призы в рамках Недели российского Интернета и золотую статуэтку «Премии Рунета в номинации «Молодой Лидер Рунета».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на официальном сайте, приложить к ней свою фотографию и ссылку на видеопрезентацию о себе и своей профессии. Ролик должен быть загружен на видеохостинг YouTube или опубликован в TikTok-аккаунте и открыт для просмотра.

Как отметил ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов, за счет активной «раскрутки» участники конкурса смогут получить известность в кругах программистов и бизнесменов страны.

«Молодые лидеры Рунета» будет полезен также для построения личного бизнеса, поскольку каждый финалист получит возможность приоритетного и бесплатного участия во всех отраслевых мероприятиях 2020 года, проходящих при поддержке РАЭК.

Ранее стало известно, что к участию в дистанционном тестировании конкурса управленцев «Лидеры России» допустили более 91 тысячи человек. По итогам первого блока заданий во второй тур тестов пройдут 20 тысяч человек.