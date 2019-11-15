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ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге выбрали мецената года. ФАН-ТВ

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На Культурном форуме в Петербурге выбрали мецената года. Впервые премия прошла в новом формате. Если раньше заявки выдвигали региональные министерства культуры, то теперь – те, кому непосредственно оказали помощь.

В Санкт-Петербурге выбрали мецената года. ФАН-ТВ

«Когда мы узнали, что в селе Кистыш Владимирской области просто погибает храм, построенный Александром Васильевичем [Суворовым]... Для этого не обязательно быть офицером, ветераном, любой русский человек не может быть безразличным. Ну вот и я так. Мы возрождали храм, он уже почти спасен. Идут восстановительные работы», — отметил лауреат премии «Меценат года» Василий Верещак.


Номинаций стало меньше: в этом выбирали «Мецената года», того, кто оказал «Особый вклад в развитие российской культуры» и совершил «Прорыв года». На премию приехало 47 человек из 26 регионов. Общая сумма пожертвований составила почти миллиард рублей. Участники получили дипломы министерства культуры.

В Санкт-Петербурге выбрали мецената года. ФАН-ТВ

«Я, собственно, занимаюсь этим очень давно. Если говорить о проекте Кабуки, то эта возможность проявилась в прошлом году. Она была связана с проведением перекрестного года российско-японских отношений в Российской Федерации. Встал вопрос о том, как бы украсить этот год в России. А я знаю любовь наших соотечественников к искусству, в частности, к японскому. Предложил идею привезти сюда Кабуки», — рассказывает лауреат премии  Патох Шодиев.


Среди тех поступков, которые совершили меценаты, и строительство храмов, и восстановление исторических комплексов, и создание музейных центров. Сохранение и приумножение исторической памяти – это то, что стоит в центре этой премии. И ежегодно количество добрых дел в сфере культуры растет.

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