В Санкт-Петербурге выбрали мецената года. ФАН-ТВ

На Культурном форуме в Петербурге выбрали мецената года. Впервые премия прошла в новом формате. Если раньше заявки выдвигали региональные министерства культуры, то теперь – те, кому непосредственно оказали помощь.

«Когда мы узнали, что в селе Кистыш Владимирской области просто погибает храм, построенный Александром Васильевичем [Суворовым]... Для этого не обязательно быть офицером, ветераном, любой русский человек не может быть безразличным. Ну вот и я так. Мы возрождали храм, он уже почти спасен. Идут восстановительные работы», — отметил лауреат премии «Меценат года» Василий Верещак.



Номинаций стало меньше: в этом выбирали «Мецената года», того, кто оказал «Особый вклад в развитие российской культуры» и совершил «Прорыв года». На премию приехало 47 человек из 26 регионов. Общая сумма пожертвований составила почти миллиард рублей. Участники получили дипломы министерства культуры.

«Я, собственно, занимаюсь этим очень давно. Если говорить о проекте Кабуки, то эта возможность проявилась в прошлом году. Она была связана с проведением перекрестного года российско-японских отношений в Российской Федерации. Встал вопрос о том, как бы украсить этот год в России. А я знаю любовь наших соотечественников к искусству, в частности, к японскому. Предложил идею привезти сюда Кабуки», — рассказывает лауреат премии Патох Шодиев.



Среди тех поступков, которые совершили меценаты, и строительство храмов, и восстановление исторических комплексов, и создание музейных центров. Сохранение и приумножение исторической памяти – это то, что стоит в центре этой премии. И ежегодно количество добрых дел в сфере культуры растет.