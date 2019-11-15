Эксперт предсказал народное восстание против ворующих нефть американцев

Москва, 15 ноября. Соединенные Штаты и поддерживаемые ими курды могут спровоцировать народное восстание, если не прекратят воровство нефти в Сирии. Такое мнение высказал в пятницу востоковед Андрей Онтиков.

По его словам, народные движения нередко образуются, когда возникает воздействие неких внешних сил.

«Если сирийцам удастся противостоять американцам летучими отрядами, которые будут устраивать засады на колонны, перевозящие нефть, то это вынудит Вашингтон решать, что выгоднее – оставаться на «насиженных» нефтеносных местах или покидать регион», — пояснил Онтиков порталу «ПолитРоссия».

Эксперт также выразил сожаление в связи с тем, что сирийские курды раз за разом идут на поводу у США в надежде на поддержку Вашингтона. В итоге они выдвигают Дамаску условия примирения, на которые правительство Сирии априори не сможет пойти, чем мешают урегулированию конфликта.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что намерен поднять в ООН вопрос о выплате компенсации со стороны США за хищение нефти. Белый дом утверждает, что американские военные якобы «охраняют» захваченные курдами нефтяные поля от боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ организация), однако на деле спецназ США следит, чтобы недра не вернулись под контроль сирийской армии. Все это время нефть тайно добывается и продается контрабандой в соседние страны.

Ответственность за это Асад возложил не на президента США Дональда Трампа, а на крупнейшие американские компании, которые, по мнению сирийского лидера, являются истинными «хозяевами» США и напрямую влияют на внешнюю политику страны, отстаивая свои экономические интересы.

1 Организация запрещена на территории РФ.