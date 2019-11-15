Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Мостовой сделал прогноз на матч России с Бельгией

60
0 Оставить комментарий

Мостовой сделал прогноз на матч России с Бельгией

Москва, 15 ноября. Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей своим прогнозом на матч Россия — Бельгия.

Мостовой считает, что и сборная России, и бельгийцы будут играть в атаке. Он подчеркнул, что сборные нечасто меняют стартовый состав.

«Понятно, что индивидуально игроки Бельгии сильнее, но важно, что обе команды уже вышли на турнир, решили главную задачу. Поэтому футболисты будут чувствовать себя более раскрепощенно», — сказал эксперт.

Мостовой сделал прогноз на матч России с Бельгией

Бывший футболист добавил, что тренеры не готовят строгие оборонительные схемы на игру.

«Обе команды, думаю, будут играть в атаку. Конечно, это не будет делаться в ущерб результату, но давления в этом матче не будет. Мы играем дома, если выиграем — замечательно, а проиграем — ничего страшного», — сказал Мостовой.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Встреча начнется в 20.00.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров