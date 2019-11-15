Мостовой сделал прогноз на матч России с Бельгией

Москва, 15 ноября. Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей своим прогнозом на матч Россия — Бельгия.

Мостовой считает, что и сборная России, и бельгийцы будут играть в атаке. Он подчеркнул, что сборные нечасто меняют стартовый состав.

«Понятно, что индивидуально игроки Бельгии сильнее, но важно, что обе команды уже вышли на турнир, решили главную задачу. Поэтому футболисты будут чувствовать себя более раскрепощенно», — сказал эксперт.

Бывший футболист добавил, что тренеры не готовят строгие оборонительные схемы на игру.

«Обе команды, думаю, будут играть в атаку. Конечно, это не будет делаться в ущерб результату, но давления в этом матче не будет. Мы играем дома, если выиграем — замечательно, а проиграем — ничего страшного», — сказал Мостовой.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Встреча начнется в 20.00.