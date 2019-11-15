«Заварившим ливийскую кашу» США напомнили об официальной позиции РФ

Москва, 15 ноября. Заявления США о неких попытках России «использовать» ситуацию в Ливии в своих интересах безосновательны и являются очередной провокацией Вашингтона. Об этом заявил политолог и публицист, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Ранее представители американского Госдепартамента заявили, что РФ якобы пыталась использовать Ливию в своих интересах вопреки воле жителей африканской страны. Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал этот выпад Вашингтона беспочвенным и глупым, а также напомнил, что именно Штаты «заварили ливийскую кашу».

Юрий Самонкин, в свою очередь, отметил, что позиция Госдепартамента США не подкреплена никакими доказательствами. Эксперт также указал, что военный контингент РФ не входил в Ливию.

«Везде, где мы присутствуем, у нас есть официальная позиция МИД и министра обороны, и по Ливии таких заявлений (о вхождении в страну российских военных. — Прим. ред.) не было. И о каком присутствии идет речь, я не понимаю, на мой взгляд, это провокация», — сказал Юрий Самонкин в комментарии Nation News.

По мнению политолога, Вашингтон осознает, что теряет влияние в регионе, а потому пытается свалить на других проблемы, которые возникли из-за стремления американцев «навести демократию».

Напомним, в апреле 2019 года командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать очередную часть антитеррористической операции «Аль-Карама». Одной из ее целей является освобождение города Триполи от вооруженных формирований. В операции ЛНА по борьбе с террористами, как сообщают западные СМИ, также принимает участие ЧВК «Вагнера», однако никаких подтверждений этой информации нет.

Сейчас ливийский Триполи находится под контролем Правительства национального согласия. Неоднократно сообщалось, что эта структура связана с запрещенными в РФ организациями «Братья-мусульмане»1, «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.