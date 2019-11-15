Глава российского Cirque du Soleil рассказала, как шоу влияет на развитие регионов

Директор российского Cirque du Soleil рассказала о том, как шоу влияют на развитие регионов, чем отличаются площадки в разных городах России, о новом ледовом шоу и собственной гражданской позиции.

В рамках сессии деловой площадки VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 2019 эксперты обсудили роль новых крупных спортивных объектов, построенных к ЧМ-2018, в развитии регионов. Одним из ключевых спикеров дискуссии «Культура и спорт: использование многофункциональной инфраструктуры для развития регионов страны» выступила Наталья Романова, генеральный директор Cirque du Soleil в России. Федеральное агентство новостей обсудило с ней будущее знаменитого цирка и его роль в региональном развитии страны.

— Наталья, сегодня эксперты обсуждали будущее спортивной инфраструктуры в развитии регионов. Но оправдано ли вообще вывозить такие масштабные шоу, как шоу Cirque du Soleil, в регионы (не считая Москвы и Санкт-Петербурга)?

— Это очень хороший вопрос. Как российская компания, мы безумно любим то, что мы делаем, мы любим искусство, культуру, жанр Cirque du Soleil, и мы хотим показать наши шоу максимально большому количеству зрителей. Естественно, ограничиваться Петербургом и Москвой в этом смысле неправильно. Если бы мы ориентировались исключительно на показатели прибыли, финансовой целесообразности, то в результате было бы два города, куда мы привозили бы шоу. Но изначально мы поставили перед собой задачу расширить гастрольную карту. И даже в 2013–2014 годах, когда у нас был план привезти Cirque Eloize, мы рассматривали 12 городов, это был самый большой наш тур. Безусловно, какие-то города планово убыточные, и можно, в общем-то, туда даже не ездить.

И каждый раз задаешь себе стратегический вопрос: «Что же ты хочешь?». Пока, оставляя 5 городов для классических шоу, мы выходим на окупаемость и на запланированную небольшую рентабельность, — небольшую, потому что мы ограничены тем, что более 70% наших затрат в валюте. Нам необходимо конвертировать выручку, чтобы рассчитаться с материнской компанией. И слабый курс рубля существенно ограничивает географию гастролей. Мы стараемся найти баланс, понимая, что некоторые регионы планово убыточные, но, тем не менее, мы имеем возможность привезти шоу, показать, надеясь, что в обозримой перспективе люди нас узнают. Занимаемся бренд-девелопментом, расширением знания марки и культурным образованием.

— Для вас как для руководителя важен контроль над ситуацией. Насколько потребность в этом контроле меняется на разных площадках, в разных регионах?

— Это не столько контроль, сколько наша внутренняя культура, ожидание определенного уровня стандартов, ведь мы — организаторы. У нас есть имя, есть бренд, который должен восприниматься в комплексе. Человек, покупая билет, придет на Cirque du Soleil, его не будет интересовать, что на этой площадке есть свое руководство, служба зала. И если он вошел, а ему кто-то нагрубил, или не убраны туалеты, или он что-то несвежее съел в буфете, это все равно будет Cirque du Soleil. Когда мы выступали в своем шатре — контролировать все было просто. На каждый вид сервиса путем тендера мы отбирали подрядчика, поставщика и формировали тот пул, с кем нам легко и понятно работать. Чьи ценности и подход к бизнесу соответствует нашему.

На площадках, когда мы приезжаем на 1-2 недели, мы такого не можем сделать, но мы делаем все, что возможно. Порой мы меняем службу зала, полностью или половину, мы устанавливаем собственную пропускную билетную программу, сканируем билеты. Даже меняем ассортимент в буфетах. Смотрим, насколько руководство площадки готово идти нам навстречу, понимает ли наши задачи так же, как мы. Есть площадки более профессиональные и готовые максимально мобилизоваться, идти навстречу и делать все и в техническом плане, и в сервисном. Есть площадки современные, все у них есть, но нет диалога, то есть «мы делает только так, и никак иначе», нет делового подхода.

— На каких площадках возникают сложности?

— Например, в Петербурге прекрасная современная площадка Ледовый. Много лет сотрудничаем, с большим уважением относимся к коллективу, но мы сталкиваемся с тем, что арендная стоимость увеличивается минимум на 10% ежегодно. Даже официально публикуемая статистика инфляции ниже. Мы стараемся сделать шоу доступным для всех. Цены в Петербурге чуть ниже московских, в других регионах мы тоже стараемся анализировать, насколько платежеспособный спрос. И мы сознательно держим эти цены. Тем не менее, мы считаем, что нужно как-то выискать общий подход. В данном случае мы долго не меняли цены, но в следующий год мы вынуждены будем пересмотреть ситуацию, потому что не чувствуем такого подхода со стороны руководства.

— Сейчас вы готовите премьеру нового ледового шоу «Crystal. Cirque du Soleil». Зрителей ждут какие-то сюрпризы?

— Премьера шоу состоится 22 ноября в Москве, затем будут гастроли в Петербурге. Это европейская премьера. Впервые за 35-тилетнюю историю своей деятельности Cirque du Soleil обратился к возможности поставить шоу на льду. Как мы говорим, необходимо исследовать творческие возможности льда, и никак иначе. Мне понравилось выражение одного из творческих директоров: «А представьте, что лед – это зеркало, где мы видим отражение самих себя, но по другую сторону». Мы всегда придаем смысл каждому шоу, которое у нас есть. Это шоу совершенно новое. Сюрпризов для зрителей будет много. Однажды мы задали вопрос: «А почему никогда не было цирка на льду?» В России они есть и достаточно востребованы. Нам стало интересно, что Cirque du Soleil может сделать на льду. То есть в чем-то мы подтолкнули компанию к тому, чтобы исследовать этот жанр.

— В России действительно есть сильные ледовые шоу. Не побоялись конкуренции?

— Когда шоу было готово, мы подумали, а должны ли мы конкурировать, или стоит дополнить то, что уже есть. Потому что российский зритель уже искушен, он много что видел. Так вот мы считаем, что в этом шоу, говоря о сюрпризах, мы сможем по-новому представить жанр. Мы не любим называть его ледовым шоу, это шоу Цирка дю Солей на льду. У нас есть шоу на воде в Лас-Вегасе. А так случилось, что вода замерзла и стала льдом. То есть это одна из стихий, на которой мы можем ставить свое творчество. Для этого шоу были разработаны особые гидрофобные костюмы, липучки, которые используют артисты для того, чтобы совершенно незаметно для зрителя со льда переноситься в воздух. Мы искали тот баланс и органичное сочетание, чтобы не было различия воздуха и льда, были представлены другие элементы, и мы бы не ограничивались фигурным катанием. У нас есть и экстремальное катание, и рамп, и действительно интересные номера, которые доселе в ледовых шоу не использовались. Я думаю, нам будет, чем удивить, а может быть, и пересмотреть отношение к ледовым постановкам.

— Cirque Du Soleil пришел в Россию 11 лет назад. Что изменилось за прошедшее время?

— Когда мы имели возможность использовать бизнес-модель европейскую или мировую, мы привозили для гастролей шатер. Теперь у нас 2 формата: шатер и арена, и мы планировали развивать оба. Шатры приезжали бы в крупные города, Москву и Питер, и арена-шоу – в другие. С падением курса рубля шатер стал совершенно невозможным и неокупаемым, это дорогостоящая бизнес-модель, от которой нам пришлось в 2014 году отказаться. От графика, когда мы привозили по 2-3 шоу в год, тоже. После 2014 года мы привозили 1 шоу в год, нас ограничивал платежеспособный спрос.

И только сейчас, когда мы адаптировались к экономическим реалиям, мы возвращаемся к графику 2 шоу в год. В следующем году в Москву приедет шоу «Лусиа», это big top show, оно во всем мире выступает в шатре. Но мы взяли на вооружение бизнес-модель Лондона, где из-за отсутствия площади в центре города все шоу выступают в театре Royal Albert Hall. И благодаря тому, что в Москве появился Дворец художественной гимнастики, площадка которого подходит по техническим требованиям, на 8 недель шоу формата big top сможет приехать, и мы постараемся максимально воссоздать атмосферу шатра.

— Во сколько обходится постановка одного шоу?

— Постановка каждого шоу рассчитана на окупаемость 5-7-10 лет, это большие инвестиции. Стоимость одной постановки – порядка 25-30 млн долларов. Монтаж декораций за сутки, демонтаж 4-6 часов, это профессионализм нашей команды. Изначально постановка сделана для быстрой трансформации, это тоже включается в бюджет. То есть она нацелена на гастроли в большом количестве городов и постепенную окупаемость. Наш бюджет связан с рекламными, маркетинговыми расходами, взаимодействием с площадками, продажей билетов, работой с подрядчиками, с поддержкой тура на территории России. Существенная часть расходов связана с амортизацией шоу, выплатами штаб-квартире.

— С какими сложностями в работе приходится сталкиваться?

— Мы имеем собственную гражданскую позицию и хотим стать полноценным игроком культурной, развлекательной и спортивной жизни России. Иногда наши коллеги и говорят о том, что мы канадская компания, ни то, ни се... Я гражданин России. Мне обидно слышать такие слова, ведь мы российская компания, мы платим здесь налоги, создаем рабочие места, развиваем регионы. И я с гордостью говорю, что это моя гражданская позиция, и я отстаиваю ее перед штаб-квартирой, обосновываю, почему офис в России должен продолжать работать, почему, несмотря на экономически непростую ситуацию, шоу нужно сюда привозить. Это задача нашей команды – оставить для российского зрителя такой глобальный проект, как Cirque du Soleil.