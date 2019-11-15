Москва, 15 ноября. Московский ФК «Динамо» заинтересовался защитником «Локомотива» Соломоном Квирквелией, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Бело-голубые хотят укрепить центр обороны в зимнее трансферное окно и считают, что 27-летний футболист сборной Грузии может помочь команде. Клуб оценивает Квирквелию в 6,5 млн евро.

Но главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассчитывает на игрока.

Квирквелия перешел в «Локомотив» из «Рубина» летом 2017 года за 2,5 млн евро. В текущем сезоне футболист потерял место в составе и провел лишь 1 матч в Кубке России.

Летом Квирквелией интересовался греческий ПАОК, а год назад на него претендовал английский «Лестер».