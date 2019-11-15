Следственный эксперимент с доцентом Соколовым прошел в Петербурге. События дня. ФАН-ТВ

Следственный эксперимент с Соколовым
Следственный эксперимент с участием историка Олега Соколова прошел 15 ноября в Санкт-Петербурге. Подозреваемого в жестоком убийстве под канвоем привезли на реку Мойка. На место, где он пытался избавиться от улик и сбросил в воду останки девушки, с которой у него был роман. Доцент в деталях рассказал и показал, как это произошло. На место, в целях безопасности, задержанного доставили в шлеме и бронежилете. Адвокат Соколова пояснил, что это необходимо для защиты, чтобы никто не устроил самосуд.
«Он давал признательные показания с самого начала, была явка с повинной. Здесь он тоже каждый раз срывался на слезы, говорил, что сильно сожалеет о том, что сделал, давал признательные показания, содействовал полностью следствию», — отметил Александр Почуев.
Расследование уголовного дела продолжается. История кровавой любви шокировала не только жителей Петербурга, но и всю Россию. Известного историка-наполеониста задержали, когда он попытался утопить в реке останки своей возлюбленной. По версии следствия, 24-летнюю Анастасию Ещенко он застрелил 7 ноября и расчленил ее тело. Одна из студенток доцента рассказала, что в 2008 году педагог ее сильно избил. Девушка обратилось в полицию, но все сошло на нет. Буквально за день до до громкого случая с Соколовым всплыл эпизод и с педагогом Российского государственного педагогического университета имени Герцена Борисом Вишневским. Выпускница вуза сообщила, что тот в свое время к ней приставал. Проблему замалчивания сегодня обсудили на круглом столе в Санкт-Петербурге. Депутаты, психологи, правозащитники сошлись в одном: необходимо создать специальный орган по защите людей от подобных ситуаций.
«Преподаватель, депутат-преподаватель или крутой общественник имеют некий авторитет или власть по отношению к своей студентке. Эти люди не должны этим пользоваться, угрожать и оказывать некое давление. На этой конкретной ситуации можно выработать хороший вариант решения этой проблемы. Понять, как эту проблему можно решить и внедрять практику во все вузы», — отметил председатель муниципального совета «Екатерингофский» Олег Смакотин.
Взрывы на военном складе на Украине
Мощные взрывы прогремели 15 ноября в украинском городе Балаклея Харьковской области. ЧП произошло на территории военного склада Минобороны. По предварительным данным, взрывы раздались в то время, когда с арсенала вывозили снаряды. По сообщениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, погибли два сапера, четыре человека ранены. Трое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. Пользователи соцсетей делятся кадрами, на которых видна мощь взрывов. Всего их было 20. Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в Балаклее. В марте 2017 года на складе произошел крупный пожар. Он привел к детонации нескольких тысяч боеприпасов. Около 19 тысяч человек из города и близлежащих сел эвакуировали. На этот раз, как отмечается, эвакуация не требуется. Опасности для местных жителей нет. Однако такая халатность не исключает возможность повторных ЧП.
Польша отказывается от газа РФ
Варшава решила отказаться от российского природного газа ради сжиженного из США. Об этом сообщили представители польской государственной нефтегазовой компании. С Вашингтоном Варшава уже заключила долгосрочный контракт. Также Польша планирует получать голубое топливо из Норвегии. Оно будет идти по строящемуся газопроводу Baltic Pipe. Такое решение поляков, впрочем, не стало неожиданностью. В этом году энергетический концерн уже не раз снижал объемы поставок российского газа. Накануне этот показатель уменьшился еще на 21% Ямальский контракт Россия и Польша подписали больше 20 лет назад. Он предусматривает поставку 10 млрд кубометров сырья в год. И теперь Варшава хочет оценить качество американского сжиженного газа. Однако эксперты не раз утверждали, что качеством он гораздо хуже российского. Но, несмотря ни на что, США все равно пытаются продвинуть его на европейский рынок. Взвесить все «за» и «против» у Польши еще есть время. Соглашение с российским «Газпромом» действует до 31 декабря 2022 года.