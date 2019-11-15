Следственный эксперимент с доцентом Соколовым прошел в Петербурге. События дня. ФАН-ТВ

Следственный эксперимент с Соколовым

Следственный эксперимент с участием историка Олега Соколова прошел 15 ноября в Санкт-Петербурге. Подозреваемого в жестоком убийстве под канвоем привезли на реку Мойка. На место, где он пытался избавиться от улик и сбросил в воду останки девушки, с которой у него был роман. Доцент в деталях рассказал и показал, как это произошло. На место, в целях безопасности, задержанного доставили в шлеме и бронежилете. Адвокат Соколова пояснил, что это необходимо для защиты, чтобы никто не устроил самосуд.

«Он давал признательные показания с самого начала, была явка с повинной. Здесь он тоже каждый раз срывался на слезы, говорил, что сильно сожалеет о том, что сделал, давал признательные показания, содействовал полностью следствию», — отметил Александр Почуев.

Расследование уголовного дела продолжается. История кровавой любви шокировала не только жителей Петербурга, но и всю Россию. Известного историка-наполеониста задержали, когда он попытался утопить в реке останки своей возлюбленной. По версии следствия, 24-летнюю Анастасию Ещенко он застрелил 7 ноября и расчленил ее тело. Одна из студенток доцента рассказала, что в 2008 году педагог ее сильно избил. Девушка обратилось в полицию, но все сошло на нет. Буквально за день до до громкого случая с Соколовым всплыл эпизод и с педагогом Российского государственного педагогического университета имени Герцена Борисом Вишневским. Выпускница вуза сообщила, что тот в свое время к ней приставал. Проблему замалчивания сегодня обсудили на круглом столе в Санкт-Петербурге. Депутаты, психологи, правозащитники сошлись в одном: необходимо создать специальный орган по защите людей от подобных ситуаций.