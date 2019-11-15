Известный российский математик отравился чистящим средством «Крот»

Москва, 15 ноября. Известный российский математик Олег Ивашев-Мусатов отравился неизвестным веществом. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, каким именно веществом отравился ученый, пока не удается определить. В настоящее время пациент находится в токсикологическом отделении реанимации.

Тем не менее СМИ сообщают, что причиной госпитализации Ивашева-Мусатова стало средство для прочистки труб «Крот». По словам сына математика, его отец перепутал химическое вещество с водой, которая стояла в ванной комнате, передает Пятый канал.

Отметим, что это уже не первый случай отравления «Кротом». Ранее известный музыкальный продюсер, основатель популярной в 90-х группы «На-На» Барри Алибасов тоже попал в больницу, приняв чистящее средство за апельсиновый сок.

В результате он получил серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. После госпитализации врачи ввели Алибасова в состояние искусственной комы, в которой он находился до 11 июня, а 17 июня продюсера выписали из больницы.

Основатель «На-На» подавал в суд на производителя «Крота» за то, что он выпускает химическое средство в бутылке, которая напоминает упаковку апельсинового сока, однако проиграл это дело.