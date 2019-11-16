На почте Деда Мороза рассказали, как правильно отправить ему письмо

Работники Почты Деда Мороза рассказали о том, как правильно отправить письмо зимнему волшебнику, сколько писем уже пришло на почтовый адрес Деда Мороза, и какими были самые необычные письма, которые приходили в почтовый ящик главного сказочного персонажа Нового Года.

Деду Морозу, на Северный Полюс

«Чтобы письмо попало к Деду Морозу, необходимо указать на конверте следующий почтовый адрес: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Октябрьский пер., д. 1А, Деду Морозу. Однако часто дети путаются с адресом, рассказали корреспондентам ФАН на почте Деда Мороза: могут вместо «Вологодской» области написать «Волгоградская», вместо «Великого Устюга» — «Верхний Устюг», «Нижний Устюг». Но если на конверте написано «Деду Морозу», письмо адресуется именно нам. Ведь каждый работник почты знает, где проживает зимний волшебник», — рассказала сотрудница почты Деда Мороза Марина.

Таким образом, чтобы письмо попало прямиком к вотчину зимнего волшебника, достаточно написать на конверте «Деду Морозу», даже без указания адреса.

Среди писем, отправленных Деду Морозу, значатся такие адреса: «кому: Дорогому, Доброму Дедушке Морозу. куда: Северный Полюс, там где холодно»; «Дедушке Морозу, Новогодняя улица, Сказочный лес, Волшебный домик».

Письмо все равно попадет к Деду Морозу. Однако для того, чтобы получить ответ, необходимо внимательно указать свой обратный адрес.

«Наш Дед Мороз посылает ответы детям в красочных конвертах. Но зачастую письма возвращаются с пометками: «нет такого дома, нет такой улицы». Ребята торопятся писать свои письма под Новый Год и допускают ошибки. Обязательно нужно проверять свой адрес», — предупредила Марина.

Планшеты и вертолеты

Письма Деду Морозу ребята пишут каждый день. Но в определенные праздники ребята пишут очень много писем. В первую очередь, это Новый Год, Рождество и День рождения Деда Мороза. Почтовое отделение Деда Мороза работает с 2001 года, уже 18 лет. На 1 ноября Дед Мороз получил 3600103 письма. А за год ребята присылают от 150 до 200 тысяч писем.

«Письма нам привозит Почта России, выгружают свои машины здесь, затем помощники Деда Мороза разбирают письма на специальную карту-этажерку. Самое большое количество писем приходит из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — показывает сотрудница почты на высокий шкаф во всю стену, на полочках которого лежат сотни писем.

Когда все письма разобраны, Дедушка Мороз начинает их читать и делит на несколько категорий. Это письма добрые, творческие, коллективные, социальные, письма-просьбы.

«Социальные письма пишут детские дома, дома-приюты, дома-интернаты. Дедушка Мороз старается ребятам ответить не только добрым словом, но и, по возможности, помочь», — пояснили ФАН на почте Деда Мороза.

Самая главная группа писем — письма-просьбы. Маленькие девочки просят куклы и колясочки, мальчишки мечтают о машинках и вертолетах на дистанционном управлении или о конструкторах «Лего». Дети постарше просят у Деда Мороза современные гаджеты: планшеты, смартфоны, беспроводные наушники, умные часы.

Самое большое письмо

Деду Морозу пишут и взрослые люди.

«Девушки просят о замужестве, мужчины о карьере, семье, машинах и квартирах. Шлют письма Деду Морозу и наши любимые бабушки и дедушки. Мечта у них одна: здоровье для себя, своих детей и внуков», — поделилась с ФАН сотрудница почты Марина.

Приходят к Деду Морозу и конверты с надписью «воинская корреспонденция». Ребята, которые служат в армии, мечтают о скорейшем возвращении домой, к своим родным и близким.

В письмах ребята также оставляют пожелания для себя, для своей семьи, для Деда Мороза, могут похвастаться добрыми поступками. Пишут и творческие письма, к ним относятся поделки, рисунки, сказки и рассказы. Некоторые даже шлют музыку собственного сочинения Деду Морозу.

Большие творческие коллективные работы присылают школы и детские садики.

«В этой папке каждый ребенок нарисовал открытку, рисунок, придумал стишок и отправил к Дню рождения Деду Морозу», — показывает большой красочный альбом Марина.

Из города Благовещенска пришло самое длинное письмо: школьники 1-4 классов соединили между собой свои письма. Получился свиток длиной 14,7 метров. Нашему российскому Деду Морозу пишут письма не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Пишут на международном английском языке, и Дедушка Мороз тоже отвечает на английском. Однако почти половина всех писем из-за рубежа — русскоязычные. Наши соотечественники живут и в далеких странах и шлют свои приветы Деду Морозу.