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На почте Деда Мороза рассказали, как правильно отправить ему письмо

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На почте Деда Мороза рассказали, как правильно отправить ему письмо

Работники Почты Деда Мороза рассказали о том, как правильно отправить письмо зимнему волшебнику, сколько писем уже пришло на почтовый адрес Деда Мороза, и какими были самые необычные письма, которые приходили в почтовый ящик главного сказочного персонажа Нового Года.

Деду Морозу, на Северный Полюс

«Чтобы письмо попало к Деду Морозу, необходимо указать на конверте следующий почтовый адрес: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Октябрьский пер., д. 1А, Деду Морозу. Однако часто дети путаются с адресом, рассказали корреспондентам ФАН на почте Деда Мороза: могут вместо «Вологодской» области написать «Волгоградская», вместо «Великого Устюга» — «Верхний Устюг», «Нижний Устюг». Но если на конверте написано «Деду Морозу», письмо адресуется именно нам. Ведь каждый работник почты знает, где проживает зимний волшебник», — рассказала сотрудница почты Деда Мороза Марина.

Таким образом, чтобы письмо попало прямиком к вотчину зимнего волшебника, достаточно написать на конверте «Деду Морозу», даже без указания адреса.

Среди писем, отправленных Деду Морозу, значатся такие адреса: «кому: Дорогому, Доброму Дедушке Морозу. куда: Северный Полюс, там где холодно»; «Дедушке Морозу, Новогодняя улица, Сказочный лес, Волшебный домик».

На почте Деда Мороза рассказали, как правильно отправить ему письмо

Письмо все равно попадет к Деду Морозу. Однако для того, чтобы получить ответ, необходимо внимательно указать свой обратный адрес.

«Наш Дед Мороз посылает ответы детям в красочных конвертах. Но зачастую письма возвращаются с пометками: «нет такого дома, нет такой улицы». Ребята торопятся писать свои письма под Новый Год и допускают ошибки. Обязательно нужно проверять свой адрес», — предупредила Марина.

Планшеты и вертолеты

Письма Деду Морозу ребята пишут каждый день. Но в определенные праздники ребята пишут очень много писем. В первую очередь, это Новый Год, Рождество и День рождения Деда Мороза. Почтовое отделение Деда Мороза работает с 2001 года, уже 18 лет. На 1 ноября Дед Мороз получил 3600103 письма. А за год ребята присылают от 150 до 200 тысяч писем.

«Письма нам привозит Почта России, выгружают свои машины здесь, затем помощники Деда Мороза разбирают письма на специальную карту-этажерку. Самое большое количество писем приходит из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — показывает сотрудница почты на высокий шкаф во всю стену, на полочках которого лежат сотни писем.

На почте Деда Мороза рассказали, как правильно отправить ему письмо

Когда все письма разобраны, Дедушка Мороз начинает их читать и делит на несколько категорий. Это письма добрые, творческие, коллективные, социальные, письма-просьбы.

«Социальные письма пишут детские дома, дома-приюты, дома-интернаты. Дедушка Мороз старается ребятам ответить не только добрым словом, но и, по возможности, помочь», — пояснили ФАН на почте Деда Мороза.

Самая главная группа писем — письма-просьбы. Маленькие девочки просят куклы и колясочки, мальчишки мечтают о машинках и вертолетах на дистанционном управлении или о конструкторах «Лего». Дети постарше просят у Деда Мороза современные гаджеты: планшеты, смартфоны, беспроводные наушники, умные часы.

Самое большое письмо

Деду Морозу пишут и взрослые люди.

«Девушки просят о замужестве, мужчины о карьере, семье, машинах и квартирах. Шлют письма Деду Морозу и наши любимые бабушки и дедушки. Мечта у них одна: здоровье для себя, своих детей и внуков», — поделилась с ФАН сотрудница почты Марина.

Приходят к Деду Морозу и конверты с надписью «воинская корреспонденция». Ребята, которые служат в армии, мечтают о скорейшем возвращении домой, к своим родным и близким.

В письмах ребята также оставляют пожелания для себя, для своей семьи, для Деда Мороза, могут похвастаться добрыми поступками. Пишут и творческие письма, к ним относятся поделки, рисунки, сказки и рассказы. Некоторые даже шлют музыку собственного сочинения Деду Морозу.

На почте Деда Мороза рассказали, как правильно отправить ему письмо

Большие творческие коллективные работы присылают школы и детские садики.

«В этой папке каждый ребенок нарисовал открытку, рисунок, придумал стишок и отправил к Дню рождения Деду Морозу», — показывает большой красочный альбом Марина.

Из города Благовещенска пришло самое длинное письмо: школьники 1-4 классов соединили между собой свои письма. Получился свиток длиной 14,7 метров. Нашему российскому Деду Морозу пишут письма не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Пишут на международном английском языке, и Дедушка Мороз тоже отвечает на английском. Однако почти половина всех писем из-за рубежа — русскоязычные. Наши соотечественники живут и в далеких странах и шлют свои приветы Деду Морозу.

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