Сирия, 15 ноября. Турецкий спецназ задержал эмира ИГИЛ1* в Сирии. Курдские боевики перезаняли поселок в Хасаке. В Латакии продолжаются боевые вылеты ВКС РФ к позициям боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают наносить точечные удары по укрепления радикальных группировок на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление в Ракку к городу Айн-Исса, отразили удар радикалов в Идлибе.

«Исламское государство1»: в Хасаке совершили нападение на курдских боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отстреливается от отрядов сирийской армии в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: в Хасаке потеряли при нападении ИГИЛ полевого командира и одного боевика, обмениваются ударами с протурецкими силами у Тель-Тамра.

ВС Турции и союзные силы: ведет огонь по укреплениям курдских радикалов на севере провинции Хасака, задержали одного из высокопоставленных членов ИГИЛ в САР.

Провинция Латакия

Боевые самолеты ВКС РФ продолжают работу на северо-востоке Латакии, где наносят точечные удары по опорным пунктам радикалов. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в районе высот Аль-Акрад были нанесены авиаудары по укрытиям террористов альянса «Тахрир аш-Шам». Сведения о потерях радикалов в живой силе пока что уточняются. Источник сообщал ранее, что в первой половине дня в результате атак САА и ВКС РФ в Курдских горах были ликвидированы 25 членов джихадистских группировок.

Провинция Идлиб

В районе поселков Кафр-Рума и Хиш также работают самолеты ВКС РФ. Как стало известно порталу Step News, российская авиация нанесла удар по расположениям радикалов «Тахрир аш-Шам» также в районе деревни Хазарин. В приграничной с провинцией Хама зонах сирийская армия обменялась ударами с джихадистами «Тахрир аш-Шам» и вооруженной оппозицией у поселка Аль-Хава. В долине Аль-Габ также отмечаются интенсивные обстрелы со стороны радикалов. Десятки ракетных ударов были нанесены по расположениям сирийской армии в районе поселка Вабда, откуда джихадистов выбили вчера утром. Сведений о потерях в рядах сирийских военнослужащих до сих пор не поступало.

Провинция Ракка

В Ракку прибыл конвой подкрепления для 93-й бригады САА в район города Айн-Исса, как сообщает новостной портал Rojava Network.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что сегодня турецкие военнослужащие задержали одного из высокопоставленных членов группировки «Исламское государство». Как сообщает турецкое ведомство, террорист был задержан на территории Сирии, подробности операции журналистам не сообщаются. Ранее Турция заявляла, что силами ее армии и союзного ополчения были задержаны на территории САР около двух сотен боевиков ИГИЛ, которым удалось сбежать из тюрем и лагерей «Демократических сил Сирии» (SDF), когда курды прекратили обеспечивать безопасность на своих объектах и выпустили всех заключенных.

Провинция Хасака

«Демократических силы Сирии» (SDF) обстреливают протурецкое ополчение в районе поселка Касамия к северо-западу от Тель-Тамра, о чем сообщает агентство Rojava Network. Боевикам также удалось перезанять поселок Аль-Манах. Столкновения между сторонами отмечаются также в районе поселка Даудия и Ариша. Боевики из курдских бандформирований утверждают, что их контрнаступление на позиции армии Турции и их союзников успешно продвигается.

Боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за нападение на курдских боевиков в городе Хасака. Как сообщает агентство Alk Habour 21, террористы совершили нападение в центре города и застрелили из пистолетов с глушителями одного боевика «Демократических сил Сирии», а также полевого командира.

1 Организация запрещена на территории РФ.