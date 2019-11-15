Россия не может достоверно подтвердить ликвидацию аль-Багдади, заявил Нарышкин

Москва, 15 ноября. Россия не может достоверно подтвердить смерть Абу Бакра аль-Багдади, главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«У нас нет данных, а уж тем более генетических образцов, поэтому подтвердить достоверно мы это не можем», — сказал Нарышкин в интервью ТАСС.

В конце октября американский президент Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ1. Американские военные провели спецоперацию в сирийской провинции Идлиб, где якобы скрывался террорист.

По словам Трампа, после взрыва от аль-Багдади осталось немного, но, как утверждают в Пентагоне, специалистам удалось провести экспертизу, которая якобы подтвердила, что останки принадлежат боевику.

Глава Белого дома поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию, напомнила «Газета.ру». В министерстве обороны России заявили, что не располагают данными об операции американцев в Идлибе. Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков указал на несостыковки в словах высокопоставленных американских чиновников о «гибели» аль-Багдади. Это дает весомые основания ставить под сомнение историю с «ликвидацией» боевика.

Президент САР Башар Асад, комментируя новость о «гибели» боевика, заявил, что Дамаск не контактировал с Вашингтоном по поводу операции. Также, добавил глава Сирии, нет свидетельств того, что убит именно аль-Багдади.

Многие эксперты также усомнились в гибели боевика, указав на расхождения в словах чиновников США. Кроме того, как подчеркнули политологи, американцы не предоставили никаких внятных доказательств, что убит именно аль-Багдади. Федеральное агентство новостей привело семь причин не верить заявлению США об «убийстве» террориста.

1 Организация запрещена на территории РФ.