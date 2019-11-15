Насколько связаны между собой закон о земле, принятый Верховной радой Украины в первом чтении, отсутствие прогресса в трехсторонних газовых переговорах с участием ЕС и «угроза» олигарха Игоря Коломойского «взять» 100 миллиардов долларов у Москвы и «пропустить российские танки» под Варшаву и Краков? Что вообще происходит сейчас на территории «незалежной» и вокруг нее?

А происходит там, извините, самый натуральный коллапс.

Даже по официальным статистическим данным, 12 миллионов граждан Украины, почти четверть населения страны и, соответственно, половина ее трудоспособного населения — являются «заробитчанами», т. е. гастарбайтерами, более шести месяцев в году работающих за рубежом. Отопление в большинстве украинских городов до сих пор не включают, с электричеством постоянные «перебои», краны горячей воды воспринимаются уже как архитектурные излишества периода «москальской оккупации».

Но это все — на бытовом уровне. На самом деле, как говорил булгаковский профессор Преображенский из «Собачьего сердца», «разруха не в клозетах — разруха в головах», клозеты — только следствие.

Кстати, сам Михаил Афанасьевич — в списке запрещенных на Украине авторов. Однажды Черчилль сказал, что подаривший в 1954 году Крым Украине Хрущев — единственный политик, который объявил войну мертвецу (Сталину) и умудрился проиграть ее. Теперь из «политиков» именно такого рода состоит вся «незалежная элита».

И с этой точки зрения, команда Владимира Зеленского ничем не отличается от команды Петра Порошенко, хотя вроде бы не увлекается шоколадом из фляжки и умеет виртуозно играть на рояле. «Но то такое…» Им что Ленин, что Булгаков — «вороги». А «херой» — Степан Бандера.

На Украине любят говорить: «Не мы такие — жизнь такая». Забывая другую истину: «жизнь такая» потому, что «мы такие». Очевидный социальный коллапс «незалежной» неразрывно связан с коллапсом государственным.

Когда-то Порошенко, «пышаясь и дякуя» развязанной им гражданской войной в Донбассе, пообещал, что дети «сепарских» Донецка и Луганска будут сидеть по подвалам, а дети «гидной» Украины — ходить в школу. Даже не глядя в сторону народных республик, чьих школьников «киборгам-хероям АТО», несмотря на все старания, так и не удалось загнать в подвалы, стоит задаться вопросом: а хорошо ли, что украинские дети ходят в ТАКИЕ школы? Чему и как их там учат?

Ну, ненависти к России и миллионолетней истории великой украинской нации — это понятно. Ну, «державной мове», гимну «Щэ нэ вмерлы…» и умению носить вышиванки — тоже понятно. А вот чему-то еще: например, не настолько «свидомым» математике, физике, химии и т. п., — там учат?

Честно говоря, вот детей жалко. Потому что их готовят безропотно ублажать западных «хозяев» и убивать «москалей» — и происходит это с полного согласия миллионов их родителей в масштабах все еще достаточно крупного, по европейским меркам, государства, совсем недавно и на протяжении более чем трех столетий бывшего с нынешней Россией единым целым…

В общем, «одна нация, одна мова, один танк». Правда, с танками и прочим оружием, по свидетельству госсекретаря США Майка Помпео, дело не станет, Америка им поможет: «Мы дали им (украинцам. — Прим. ФАН) настоящее оружие, и теперь они смогут сражаться против русских». Смогут ли? И захотят ли? Но имитировать — будут до последнего…

Впрочем, все это — «лирическое отступление». Если же говорить всерьез, то нынешняя украинская ситуация опять — архетип, никуда не денешься! — повторяет ситуацию гоголевского Андрия из повести «Тарас Бульба». Да, ту самую, где «Я тебя породил — я тебя и убью!» Только в роли Тараса Бульбы на этот раз — Соединенные Штаты Америки.

Процесс импичмента Дональду Трампу из-за разговора с Зеленским относительно дел Джо Байдена с Порошенко, — это уже что-то из Кафки. А вот сверхбыстрая амортизация полученного в 2014 году «незалежного» актива и связанные с этим политические и экономические процессы — это еще Гоголь. Возможно, нам еще предстоит узнать о том, как поссорились Игорь Валерьевич Коломойский с Арсеном Борисовичем Аваковым. Или как Зеленский на черте слетал в Санкт-Петербург, к самой императрице.

Но в общем ситуация видится так. Страна действительно агонизирует. И ее нынешние «верхи», в перчатках Зеленского взявшие этот актив по дешевке, явно хотят его «распилить» и спихнуть по частям.

Вот зачем, например, тот же Коломойский в речах своих остановил российские танки под Краковом и Варшавой, а не под Берлином или, прости Господи, Парижем? Он что, думает, они туда не дойдут? Нет, просто он набивает перед поляками цену тех активов, которые хочет продать им на Украине. На Западной Украине, если быть совершенно точным. И точно так же словами про 100 миллиардов долларов набивает цену тех активов, которые хочет продать России.

Не удивлюсь, что свинья в гробу у здания Верховной рады — тоже прием от Коломойского, чтобы набить цену каждому «незалежному» гектару чернозема, и не только чернозема…

При этом не надо забывать, что Коломойский — не сам по себе олигарх и миллиардер. Он — представитель того самого движения хасидов, в которое входят и зять Трампа Джаред Кушнер, и множество иных, не менее достойных и уважаемых людей по всему миру. И к их предложениям — пусть даже эти предложения исходят от Коломойского — стоит отнестись предельно серьезно.

Собственно, к ним так и относятся. Ведь это они пока «держат на паузе» расследование против Байдена, торгуясь одновременно и с «трампистами», и с «глубинным государством» США — причем ставки там, похоже, настолько высоки, что тема импичмента обрела уже официальное измерение. «Русские хакеры», якобы повлиявшие на исход прошлых, 2016 года, президентских выборов в США, как говорится, там и рядом не стояли…

Но пока никто из вероятных покупателей украинских активов совершать сделку не торопится. Все понимают, что цена продавца повышаться не будет, она может только понижаться. И — ждут, играя на понижение. На биржах таких игроков зовут «медведями». А кто из «медведей» самый «медведистый»? Угадайте с двух раз.

Поэтому и президент России Владимир Путин «держит паузу». Газовый транзитный контракт? Он может быть заключен только на российских условиях. Встреча в «нормандском формате»? Пока не планируется, поскольку не выполнены российские условия. Личная встреча с Зеленским? В ней нет необходимости, «у нас и так полный контакт».

Если кто не знает, «полный контакт» — это термин из лексикона спортивных единоборств, где бои «фулл-контакт» означают применение участниками всего арсенала доступных им приемов «в полную силу». Путин — известный мастер «политического дзюдо».

Так что ни Зеленскому, ни Коломойскому здесь не позавидуешь. Впрочем, Украине, которая им «отдалась» после Порошенко и «необандеровцев», — тоже. Задрали «нэньку» до коллапса…