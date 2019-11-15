Москва, 15 ноября. США вряд ли вскоре откажутся от контроля нефтяных полей Сирии, поскольку ставят во главу угла ослабление правительства Башара Асада в Дамаске. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов.

По его словам, Вашингтон сделает все возможное, чтобы «расшатать» правительство законного президента Сирии, ограничивая ему доступ к ресурсам при поддержке курдских радикалов, активно сотрудничающих с террористами ИГ1 (организация запрещена в РФ).

«В этом смысле они будут поддерживать всевозможные сепаратистские силы», — цитирует эксперта «Политика Сегодня».

Как не раз подчеркивала российская сторона, Асада на пост президента Сирии выбрал народ. На выборах, прошедших в 2014 году, он заручился поддержкой 88% избирателей.

Коалиция во главе с Соединенными Штатами появилась в 2014 году в Сирии незаконно. Вашингтон заявляет о «борьбе с терроризмом», однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто значимых успехов в данном направлении.

США активно поддерживают вооруженные бандформирования курдов, которые в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны. Военные США выставили охрану возле месторождений и объявили, что окажут вооруженное сопротивление, если войска Сирии попытаются вернуть недра, принадлежащие государству.

Вашингтон ежемесячно получает доход от незаконной добычи сирийской нефти и ее контрабанды в размере свыше 30 миллионов долларов. Как сообщало Минобороны РФ, ресурс транспортируется под охраной американских военных и ЧВК в другие страны нефтевозами компании «Сэдкаб».

1 Организация запрещена на территории РФ.