В Госдуме и Совфеде высказались о мерах защиты студентов от домогательств преподавателей

После чудовищного убийства аспирантки доцентом истфака СПбГУ Олегом Соколовым и жалобы студенток РГПУ имени А. И. Герцена на приставания со стороны депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского, преподававшего им политологию, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в вузах специальную комиссию по этике, которая будет пресекать неуставные отношения в вузах и защищать студентов от сексуальных домогательств преподавателей. А глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложила провести в вузах страны профилактическую работу.

В пятницу, 15 ноября, в Петербурге прошел круглый стол, на котором подняли проблему замалчивания неслужебных взаимоотношений между преподавателями и студентами, руководителями и подчиненными. Поводом для разгоревшейся дискуссии стало резонансное убийство аспирантки Анастасии Ещенко доцентом истфака СПбГУ Олегом Соколовым, с которым у девушки был продолжительный роман, а также жалобы студенток и выпускниц РГПУ имени А. И. Герцена на сексуальные домогательства со стороны преподавателя политологии и депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского.

За круглым столом, организованным изданием «Невские новости», собрались представители самых разных сфер и профессий: депутат Госдумы Виталий Милонов, глава МО «Екатерингофский» Олег Смакотин, журналистка и феминистка Белла Рапопорт, журналист и телеведущий Иннокентий Иванов, режиссер фильмов для взрослых Боб Джек, психологи, правозащитники и другие.

«Сначала нарушаются нормы морали, потом — уголовное право»

Комментируя вопиющую историю с Соколовым, потрясшую не только Петербург, но и всю страну, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать специальный орган по защите людей от харассмента.

«Специальная комиссия по этике может появиться в каждом вузе, либо на региональном уровне. Этот вопрос будет обсуждаться федеральными законодателями, — сказал парламентарий. — Сначала нарушаются нормы морали, потом — уголовное право».

Милонов добавил, что с сексуальным домогательством сталкиваются не только представительницы слабого пола, но и мужчины.

«То же самое в театральных училищах: пришел молодой мальчик, его тут же совращают. Но Уголовный кодекс формально не нарушается — все совершеннолетние. Поэтому нужна специальная инстанция», — настаивает Милонов.

«Руководство факультета не может быть ни при чем»

По мнению феминистки Беллы Рапопорт, законодательно запрещать личные отношения между преподавателями и студентами было бы глупо, но этическую сторону вопроса все-таки надо учитывать. А потому она выступила за то, чтобы интимные отношения между педагогами и студентами, если речь идет о взаимной любви, начинались только после окончания учебы. Но когда речь идет о принуждении, то это совсем другое дело.

Рапопорт считает, что специальные комиссии по этике, создать которые до нее предложил депутат Милонов, должны внимательно изучать жалобы, потому что возможны случаи клеветы и наговоров. Также феминистка напомнила, что жертвы сексуальных домогательств зачастую сталкиваются с «неприятным фидбеком», будь то угроза отчисления или увольнения, шантаж, обещание физической расправы и так далее. А потому, будучи сильно запуганными, жертвы харассмента, скорее всего, не пойдут рассказывать о том, с ними происходит.

Журналист Иннокентий Иванов в свою очередь заметил, что студенты, безусловно, находятся в уязвимой позиции, но нельзя утверждать, что всегда и во всем виноват преподаватель. Однако в случае с Соколовым спикер был категоричен.

«Я очень давно знаком с Соколовым. Человек экспрессивный. Мы не должны упускать из виду тот факт, что заявления в его адрес уже были, что он давно уже кого-то харастил, но в вузе от этого письма открестились и сняли с себя ответственность. Руководство факультета не может быть ни при чем, эти токсичные отношения развивались на их глазах», — подчеркнул Иванов.

Вишневскому предрекли судьбу Соколова

Глава МО Екатерингофский Олег Смакотин обратил внимание на предпосылки к подобным резонансным историям.

«Сейчас в соцсетях распространяются заявления о том, что в другом петербургском вузе есть подобные угрозы — речь про РГПУ имени Герцена, где преподает депутат ЗакСа Борис Вишневский. Сейчас громко заявляется, что все это — фейк, но через десять лет мы, возможно, увидим подобный чудовищный случай», — заметил муниципал.

Он призвал ректора вуза отреагировать на сигналы о домогательствах Вишневского к студентам.

«Мы слишком прямую связь делаем между «отношения преподавателя и студентки» и убийством», — заметил Иннокентий Иванов.

«Мы обо всем и ни о чем, нужно обсудить конкретные решения. И я вам все-таки предлагаю плотно заняться ситуацией вокруг проблемы в институте имени Герцена и сообщений о действиях Бориса Вишневского, надо хотя бы на этом примере попробовать», — настоял на своем Смакотин.

Режиссер фильмов для взрослых Боб Джек добавил, что, если бы Соколов не был преподавателем, у него бы не было шансов на отношения с юной девушкой-студенткой. При этом он уверен, что от домогательств можно отгородиться.

«Даже у меня есть несколько маньяков-женщин, которые меня преследуют, возле дома караулят, и я не очень комфортно себя чувствую. Уж не знаю, чем я их привлек. Но в целом, отгородиться от этого возможно», — считает Боб Джек.

Позиция профильного комитета Совета Федерации

Федеральное агентство новостей поинтересовалось у председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, действительно ли нужно создавать специальные комиссии в вузах или регионах, которые будут заниматься разбирательством сексуальных домогательств преподавателей к студентам. И вот что сказала сенатор.

«Неуставные отношения между преподавателями и студентами в принципе недопустимы. Преподавателям в принципе не должны приходить в голову мысли о каких-то интимных отношениях с учениками. Но что касается профилактики сексуальных домогательств к студентам со стороны преподавателей, то я не готова сказать, что нужно однозначно создавать специальные комиссии для этого. В общество должно быть осознание неприемлемости подобных взаимоотношений, их неприятие. Руководство вузов должно подобное поведение жестко пресекать, а у студентов должна быть возможность рассказать о том, что с ними происходит, и быть услышанными и защищенными, если возникают проблемы», — считает Гумерова.

Глава профильного комитета верхней палаты российского парламента придерживается мнения, что нельзя по каждому вопросу созывать комиссии или учреждать новые органы.

«Есть кураторы курса, есть руководство факультета и вуза, есть студенческий омбудсмен. Если профессорско-преподавательский состав не может защитить студента, то есть правоохранительные органы. Студент не должен бояться пожаловаться на неподобающее поведение педагога, и его должны поддержать и защитить. Если этого не происходит, то тут уже серьезные вопросы к руководителям вуза. Ректор обязан контролировать климат в учебном заведении, заниматься воспитательной работой, этическими и морально-нравственными вопросами и предпринимать меры по отношению к тем, кто им не соответствует», — заметила Лилия Гумерова.

После инцидентов с Соколовым и Вишневским сенатор предложила провести во всех российских вузах профилактические беседы, на которых студентам расскажут, что если кто-то из преподавателей проявляет к ним нездоровый интерес, то об этом необходимо говорить.

«Студенты должны понимать, что они могут обратиться за помощью, что нельзя молчать о домогательствах со стороны педагогов, что к подобным вещам в вузах относятся крайне негативно, что студентам помогут и их защитят. И если принимаемые в ответ меры дисциплинарного порядка не подействуют в сложившейся ситуации, то к преподавателю, на которого пожаловался студент, будут приняты меры в рамках правового поля. Страх не получить зачет и быть отчисленным не стоит жизни и достоинства студента. Поэтому, повторюсь, при намеке на харассмент студент должен об этом сообщить начальнику преподавателя, который до него домогается. Вузы должны быть открыты для студентов. Проблемы не должны замалчиваться», — добавила сенатор.

По ее словам, самое страшное, когда все знают, что преподаватель пристает к студентам, но молчат и ничего с этим не делают или даже покрывают недостойного коллегу. Это развязывает руки абьюзеру. А потому сейчас необходимо провести тщательное расследование в отношении руководства СПбГУ и РГПУ имени Герцена и принять к нему меры, если выяснится, что они знали об увлечениях своих преподавателей студентами, но никак не реагировали, считает Лилия Гумерова.

Справка ФАН

Напомним, депутат петербургского парламента Борис Вишневский оказался в центре секс-скандала после письменного обращения бывшей студентки РГПУ имени Герцена в редакцию Nation News. Девушка рассказала, что депутат домогался до учащихся, а ответственности избегал благодаря своему статусу. Позднее в редакцию ФАН обратилась другая девушка, заявившая о домогательствах Вишневского. По ее словам, парламентарий, приобняв и поглаживая ее коленку, предлагал сдать зачет по «Истории политических учений» в неформальной обстановке.

Известного историка Олега Соколова руководство СПбГУ уже уволило за совершение убийства и расчленение аспирантки Анастасии Ещенко, в которых он сам признался. Известно, что увлекающегося эпохой Наполеона доцента и его жертву связывали не только научные, но и любовные отношения: 24-летняя девушка жила в квартире 63-летнего мужчины на Мойке.

По версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября попытался избавиться от расчлененного тела, выбросив часть останков в реку. Мужчина упал в воду, когда пытался утопить рюкзак с отрезанными женскими руками и пистолетом. Оттуда его выловили правоохранители.

После этого полиция направилась в квартиру историка, где нашла пилу и части тела девушки. Соколов признался в преступлении, в его отношении возбудили уголовное дело и арестовали.

В связи с общественным резонансом, вызванным этими историями, ФАН запустило опрос о проблеме сексуальных домогательств в учебных заведениях и на работе и получает отклики на него. Вся информация, которую сообщают нам жертвы харассмента, будет тщательно проверена.