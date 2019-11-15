СБУ заявила о задержании одного из главарей ИГ под Киевом

Киев, 15 ноября. Служба безопасности Украины заявила о задержании одного из главарей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 по прозвищу Аль Бара Шишани в Киевской области. Как сообщили в СБУ, операция по поимке террориста была проведена совместно с МВД Грузии и американским ЦРУ.

«Задержан один из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что задержанный «главарь ИГ»1 является гражданином Грузии. По информации украинской службы безопасности, с 2012 года он в составе террористической группировки действовал на территории Сирии. В 2016 году боевик, как заявляет СБУ, выехал в Турцию, а летом 2018 года незаконно прибыл на Украину по поддельным документам.

Также СБУ утверждает, что Аль Бара Шишани был задержан в Киевской области возле частного дома, в котором проживал. Сейчас он находится под экстрадиционным арестом. В Службе безопасности Украины добавили, что сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о причастности задержанного к совершению других преступлений.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил о «ликвидации» главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Глава Белого дома поблагодарил Москву, Анкару, Дамаск и Багдад за поддержку в проведении спецоперации, которая якобы была реализована американцами в Идлибе. В министерстве обороны РФ усомнились в реальности операции США по ликвидации главаря ИГ и сообщили, что никак не способствовали ей.

Позже Пентагон обнародовал видео и фото, на которых якобы запечатлена спецоперация в Идлибе. При этом, как отмечал военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, опубликованные кадры не соответствуют ранее рассказанной версии Вашингтона.

ООН и президент Сирии Башар Асад также выразили свои сомнения в том, что операция США по ликвидации террориста вообще была. Федеральное агентство новостей выпустило спецматериал, в котором приводятся семь причин, почему заявление США о ликвидации аль-Багдади — фейк.

1 Организация запрещена на территории РФ.