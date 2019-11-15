Миро напомнила собравшемуся под венец Шепелеву, почему умерла Фриске

Москва, 15 ноября. Скандальный блогер Елена Миро обвинила ведущего Дмитрия Шепелева в неуважении к памяти Жанны Фриске.

Миро напомнила, что ради Шепелева певица решилась на «жесткую гормоналку» (экстракорпоральное оплодотворение. — Прим. ФАН), после которого у нее развилась опухоль головного мозга, которая в конце концов убила звезду российской эстрады. Но Шепелев не долго горевал. Похоронил мать своего сына Платона и закрутил роман с Екатериной Тулуповой. В недалеком будущем пара собирается оформить отношения.

«Нет, ну а что? Пора. Молодая уже не молода, надо официально замуж. <…> Жизнь продолжается, кому теперь нужна Фриске», — со злой иронией заметила писательница в своем ЖЖ.

Теперь, по словам Миро, Дмитрий и Екатерина просто поставят мальчику Платону фотографию Фриске на тумбочку, а сами будут предаваться радостям жизни: «женихаться, ездить на море, жрать что-то вкусное, смотреть кино, зарабатывать деньги».

«А Жанна лежит на кладбище. Она ведь хотела угодить Шепелеву, родить ему сына, но умерла. И теперь — кому она там нужна? Правильный ответ: никому», — добавила она.

Миро добавила, что все люди в определенные моменты жизни чем-то жертвуют ради других, в связи с этим она призвала задуматься, стоят ли эти усилия того человека, «которому мы пытаемся угодить».

Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году от злокачественной опухоли головного мозга. Ее похоронили в июне на Николо-Архангельском кладбище в Москве. В последний путь певицу проводили тысячи человек, отмечает НСН.

В середине октября этого года СМИ сообщили, что такой же страшный диагноз был поставлен звезде сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Официально эти данные подтверждены не были.

Известно, что Анастасия, как и Фриске, прошла через процедуру эко-оплодотворения и уже в довольно позднем возрасте родила ребенка. Не так давно родные актрисы подтвердили, что Заворотнюк действительно серьезно больна, но никаких подробностей не сообщили, пишет «Газета.ру».