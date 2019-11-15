Соловьев поставил в тупик украинца вопросом о происхождении «Куева»

Москва, 15 ноября. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев поставил в тупик украинского эксперта Вячеслава Ковтуна, спросив его о происхождении слова «Куев», которым теперь именуется украинская столица.

Речь идет об инициативе совета США по географическим названиям, который решил изменить Kiev на Kyev. Американцы, разумеется, не догадывались о двусмысленности получившегося слова для русскоговорящего человека, однако переименование поддержали и на Украине. В частности, новое написание столицы Украины приветствовал Ковтун, который назвал это «возвращением к истокам».

Тогда Соловьев напомнил украинцу, что Киев получил свое название в честь князя Кия — одного из основателей города. А вот об исторических истоках «Куева» журналист не знает, пишет «Царьград».

«Почему вы решили, что он Куй?» — спросил телеведущий, однако так и не получил ответа.

Согласно легенде, Киев был основан тремя братьями Кием, Щеком и Хоривом, а также их сестрой Лыбедью. Об этом говорится в летописи «Повесть временных лет».

Отметим, что переименование латинского написания Киева прекрасно вписывается в устоявшийся политический тренд, в рамках которого украинские власти меняют названия городов и улиц, пытаясь избавиться от любой ассоциативной связи с Россией.

Основная часть переименований произошла в рамках так называемого процесса декоммунизации. Согласно украинскому законодательству, коммунистическая идеология приравнивается к нацистской. При этом под запрет иногда попадают название городов, имеющих российские, а не советские корни.

По мнению украинского политолога Алексея Якубина, изменение Kiev на Kyev, вероятнее всего, является попыткой США избавиться от названия, сформированного в советскую эпоху, и сделать слово похожим на украинское.