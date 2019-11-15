В ГД заявили, что акт вандализма армавирского депутата не повлияет на отношения с Арменией

Действие одного «неадекватного» депутата не отражает политику государства, заявил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев, оценивая акт вандализма в отношении мемориальной таблички Гарегина Нжде в Армавире.

Ранее в Армавире депутат местной городской думы Алексей Виноградов совершил акт вандализма в отношении мемориальной таблички Гарегина Нжде, закрасив ее краской. Табличка была установлена в 2012 году на территории армянского храма Успения Пресвятой Богородицы. Директор израильского Института стран Восточной Европы и СНГ Александр Цинкер в беседес ИА «Реалист» дал оценку произошедшему.

«Война с памятниками — дикость, вандализм и трусость. Не важно, где это происходит. С историей нельзя воевать. В разных странах ставят памятники людям, которые прославили свое государство или народ, живущий в этом районе. Воевать можно только на уровне открытой исторической дискуссии, а не с памятниками», — сказал он.

Россия и Армения поддерживали дружные отношения всегда, говорит Цинкер. По его мнению, армянский народ никогда не создавал проблем для российских властей.

Глава института подчеркивает, что фигуру Нжде можно обсуждать, но не воевать с его памятником. Кроме того, на юге России исторически живет много армян, и это их постоянное место жительства, объясняет эксперт.

«Подрывать многонациональный уклад этого района — глупое и опасное решение», — подчеркнул Цинкер.

Как отмечает Владимир Катенев, любой акт вандализма и неадекватного поведения кого-либо в отношении памятников осуждается любой страной.

«И это не должно влиять на отношения между странами. Однако это не государственный поступок, а действие депутата. Когда все мы избирались депутатами Госдумы, то должны были представить справку об отсутствии судимости. Я своим избирателям всегда говорю, что необходимо предоставлять справку не об отсутствии судимости, а о состоянии здоровья. Поэтому происходят такие случаи, когда депутаты всех уровней ведут себя неадекватно. Но это не значит, что действие неадекватного депутата отражает политику государства», — заявил Катенев в беседе с Федеральным агентством новостей

Напомним, Гарегин Нжде является героем армянского национально-освободительного движения начала XX века, а также армянским военным и государственным деятелем. Он родился в семье священника в 1886 году в селе Кузнут Нахичеванского уезда Эриванской губернии. В 1919 году, после прекращения существования Российской Империи, Гарегин Нжде начал бороться за создание независимой Армении. В сентябре того же года он приезжает в Зангезур (Юго-Восток Армении) и начинает проводить насильственную «арменизацию» региона, изгоняя оттуда остатки азербайджанского населения и жестоко подавляя восстания в 32 местных азербайджанских селах.

Сам Нжде говорил, что «посвятил себя делу физической защиты подвергнутых опасности армян». Однако даже бывший секретарь правительства первой Республики Армении Оганес Деведжян позже признавал, что Гарегин Нжде использовался правительством «по очищению Зангезура от азербайджанцев, а затем по борьбе против Красной Армии».