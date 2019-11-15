Главные новости 15 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 15 ноября.

Вот уже несколько лет Украина ведет в отношении РФ крайне недружественную и порой агрессивную политику. Эксперт объяснил, почему Киев заслужил риск прекращения транзита российского газа.

Политолог Елена Бондаренко оценила интервью олигарха Игоря Коломойского для The New York Times, вызвавшее резонанс на Украине. Бондаренко объяснила, почему Коломойский сменил курс на Россию.

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что ему «больно смотреть» выступление народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Критик Соседов назвал «жалким зрелищем» концерт Пугачевой.

Медиагруппа «Патриот» может подать встречное заявления к депутату ЗакСа Борису Вишневскому за «Заведомо ложный донос». Адвокат главы медиагруппы «Патриот» пригрозила Вишневскому уголовным наказанием за ложный донос.

Уменьшение числа младшего медперсонала в больницах связывают с переаттестацией санитаров. В Минздраве объяснили сокращение санитаров в российских больницах.

Иосиф Пригожин заявил, что не будет помогать семье тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк. Пригожин резко объяснил, почему не будет помогать семье больной Заворотнюк.

Сотрудники Пентагона во время аудита предприятий «Укроборонпрома» в Киеве попросили проводить с ними встречи на русском языке. Делегация США попросила сотрудников секретных заводов Украины говорить на русском языке.

Жительнице Тольятти Галине Кутеревой 57 лет, но выглядит она на 30. По словам женщины, она разгадала секрет вечной молодости. Россиянка заявила, что разгадала секрет вечной молодости.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала необычное фото, на котором она изображена с огромным животом. Лобода неожиданно показала беременный живот.

Ольга Бузова заявила своим поклонникам на концерте в Москве, что выступит на Евровидении. Бузова объявила, что едет на Евровидение.