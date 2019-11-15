Технополис «Эра» переведет российскую армию в «цифру»

В Минобороны РФ оценили первые научные результаты работы военного инновационного технополиса «Эра». Центр, где размещены совместные проекты научных рот и научно-исследовательских организаций, а также предприятий ОПК, посетили первый замминистра обороны России Руслан Цаликов и замминистр обороны генерал армии Павел Попов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Цаликову представили разработки ученых дизайн-центра, расположенного на территории технополиса. По словам замминистра, спустя год после его предыдущего визита не только удалось создать всю необходимую структуру для научной работы и привлечения молодых талантливых специалистов, но и разработать инновационные продукты, готовые к внедрению. Представитель Минобороны особенно отметил, что в «Эре» ученые работают вне конкурса, тендеров и закупок.

«В больших масштабах экономики страны конкурсы — хороший барьер для коррупции, но для оперативных научных разработок это помеха, и здесь мы ее устранили», — констатировал Цаликов.

Одна из инноваций, представленная заместителю главы военного ведомства, — «Радиочастотная маркировка». Она позволяет считывать сигналы с радиометок и передавать данные о них на компьютер. С ее помощью в перспективе можно будет создать всеобщий цифровой учет всего военного имущества в стране. Подобная система, собранная полностью на отечественном оборудовании и программном обеспечении, впервые представлена в России.

«Мы хотим и дальше собирать в технополисе быстрые молодые умы», — подчеркнул Цаликов.

В настоящее время, помимо сотрудников различных инновационных предприятий, в технополисе служат талантливые призывники. Прежде чем попасть в научные роты, они прошли жесткий отбор. Единовременно научную работу на территории «Эры» ведут порядка 200 призывников.

Научный руководитель технополиса Михаил Ковальчук предложил создать целевую аспирантуру, чтобы оставлять ежегодно около 20 самых талантливых специалистов для постоянной работы в технопарке. По его словам, перед военной наукой на данный момент стоит задача объединить в единую систему различные наработки в системе цифрового учета.

«И тогда мы взрывным образом получим цифровую армию», — объявил Ковальчук.

Также специалисты «Эры» представили разработки в области робототехники, программного обеспечения, микроэлектроники, биотехнических систем и технологий, а также проект по выявлению генетических нарушений в геноме человека.

Напомним, инновационный военный технополис «Эра» был создан в июне 2018 года для целого комплекса задач. Он должен способствовать ускорению разработки и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере, созданию инфраструктуры для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержке талантливой молодежи в рядах российской армии.

Сейчас в технополисе ведутся работы по 14 научным направлениям.