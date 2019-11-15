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Технополис «Эра» переведет российскую армию в «цифру»

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Технополис «Эра» переведет российскую армию в «цифру»

В Минобороны РФ оценили первые научные результаты работы военного инновационного технополиса «Эра». Центр, где размещены совместные проекты научных рот и научно-исследовательских организаций, а также предприятий ОПК, посетили первый замминистра обороны России Руслан Цаликов и замминистр обороны генерал армии Павел Попов, передает корреспондент Федерального агентства новостей

Цаликову представили разработки ученых дизайн-центра, расположенного на территории технополиса. По словам замминистра, спустя год после его предыдущего визита не только удалось создать всю необходимую структуру для научной работы и привлечения молодых талантливых специалистов, но и разработать инновационные продукты, готовые к внедрению. Представитель Минобороны особенно отметил, что в «Эре» ученые работают вне конкурса, тендеров и закупок.

«В больших масштабах экономики страны конкурсы — хороший барьер для коррупции, но для оперативных научных разработок это помеха, и здесь мы ее устранили», — констатировал Цаликов.

Одна из инноваций, представленная заместителю главы военного ведомства, — «Радиочастотная маркировка». Она позволяет считывать сигналы с радиометок и передавать данные о них на компьютер. С ее помощью в перспективе можно будет создать всеобщий цифровой учет всего военного имущества в стране. Подобная система, собранная полностью на отечественном оборудовании и программном обеспечении, впервые представлена в России.

«Мы хотим и дальше собирать в технополисе быстрые молодые умы», — подчеркнул Цаликов.

В настоящее время, помимо сотрудников различных инновационных предприятий, в технополисе служат талантливые призывники. Прежде чем попасть в научные роты, они прошли жесткий отбор. Единовременно научную работу на территории «Эры» ведут порядка 200 призывников.

Технополис «Эра» переведет российскую армию в «цифру»

Научный руководитель технополиса Михаил Ковальчук предложил создать целевую аспирантуру, чтобы оставлять ежегодно около 20 самых талантливых специалистов для постоянной работы в технопарке. По его словам, перед военной наукой на данный момент стоит задача объединить в единую систему различные наработки в системе цифрового учета.

«И тогда мы взрывным образом получим цифровую армию», — объявил Ковальчук.

Также специалисты «Эры» представили разработки в области робототехники, программного обеспечения, микроэлектроники, биотехнических систем и технологий, а также проект по выявлению генетических нарушений в геноме человека.

Напомним, инновационный военный технополис «Эра» был создан в июне 2018 года для целого комплекса задач. Он должен способствовать ускорению разработки и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере, созданию инфраструктуры для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержке талантливой молодежи в рядах российской армии.

Сейчас в технополисе ведутся работы по 14 научным направлениям.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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