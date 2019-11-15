Киевский адмирал-танкист перепугал Одессу ложью про налет ВВС России

Командующий ВМСУ Игорь Воронченко объявил, что в июле 2019 года российские самолеты отрабатывали удар по Одессе.

Федеральное агентство новостей считает, что заявление украинского адмирала не соответствует действительности.

Педсовет «в глубинке»

14 ноября в Одессе прошла III Международная конференция по морской безопасности. Мероприятие получилось достаточно унылым и изрядно напоминающим среднестатистический педсовет в «глубинке».

Выражение лиц у членов конференции было соответствующим. Таким, словно рабочий день уже закончился, но домой сбежать нельзя, потому что директор и завуч еще не выступали. Монотонный, слегка запинающийся бубнеж спикеров и тыканье пальцем в аляповатую презентацию довершали общую картину торжества формализма.

Заметим, что вопреки пафосному названию, конференция получилась весьма камерной. На посиделки и последующий банкет в «жемчужину у моря» съехались исключительно «свои»: не выбритый и не выспавшийся министр обороны Украины Андрей Загороднюк, бравый командующий ВМСУ адмирал-танкист Игорь Воронченко, неизменно настроенный на позитив глава представительства НАТО на Украине Александр Винников, экстраординарно флегматичный офицер нацполиции Грузии, куцая группка самопровозглашенных «экспертов мирового уровня» из международных организаций разной степени посредственности и так далее.

Как нетрудно догадаться, ключевым вопросом дискуссии на конференции являлся вопрос «международного противодействия агрессивным поползновениям России в Черноморском регионе». Оные поползновения, по мнению докладчиков, выражались в том, что российские корабли агрессивно маневрировали, российские самолеты агрессивно летали, российские мосты агрессивно нависали, а сами россияне не только агрессивно ели-пили-спали, но даже, кажется, агрессивно дышали в сторону Киева.

Представители Украины жаловались и кликушествовали. Прочие внимали и сочувствовали. В общем, все были при деле.

Особую комичность происходящему добавляло то, что представители Украины никак не могли разобраться в своих взаимоотношениях со «страной-агрессором».

С одной стороны, украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба недавно заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

С другой стороны, «фактически воюющая» с РФ Украина активно старалась сохранить транзит российского газа через свою территорию, вела переговоры с Россией о рыболовстве в Азовском море и настаивала на свободном проходе своих судов через контролируемый Россией Керченский пролив.

Словом, у украинцев получалось как в юмористической миниатюре: «Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали». Однако эти единство и борьба противоположностей участников III Международной конференции по морской безопасности ничуть не смущали. Традиционные мантры об «агрессивности» Москвы зачитывались настолько традиционными картонными голосами, что часть «экспертов мирового уровня» скоро традиционно начала клевать носом.

Тезисы Воронченко

Пожалуй, единственным, кому удалось на время взбодрить своим докладом «сонное царство», оказался командующий ВМСУ Воронченко. Он, как и положено видному флотоводцу, мотивированному на выбивание средств из госбюджета и зарубежных фондов, рубил с плеча.

Вкратце тезисы адмирала-танкиста (напомним, Воронченко в свое время окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, после чего проходил службу в Группе советских войск в Германии, где командовал танковым взводом) сводились к следующему:

— за пять лет, прошедших после «оккупации» Крыма, количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок — с одной до семи;

— все новые фрегаты, корветы и подводные лодки ЧФ оснащены ракетами морского базирования «Калибр». Сейчас суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, но российская программа производства вооружения предусматривает, что в 2020-м их будет уже 170 единиц;

— при помощи противокорабельных систем Россия контролирует всю акваторию Черного моря. Развернутые в Крыму российские ЗРК С-400 «отслеживают воздушные цели на удалении до 600 км и способны поражать их на дальности 240 км». Это позволяет находящейся в Крыму группировке сил и средств ПВО контролировать воздушное пространство не только над полуостровом, но и над значительной частью Черного моря, а также территорией Украины;

— Россия постоянно усиливает соединения своих ВС, развернутые в приграничных с Украиной районах. Например, «в крымском небе во время авиационных учений наблюдалось одновременно до сотни самолетов — истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков». Более того, «в постоянной готовности к вторжению в Украину находится 28-30 батальонных тактических групп»;

— россияне регулярно испытывают в Черном море свои новейшие образцы вооружения. В частности, 17 мая 2019 года в северо-восточной части моря, по данным украинских разведслужб, был осуществлен пуск скоростной ракеты-торпеды М-5 комплекса ВА-111 «Шквал»;

— сохраняется напряженная ситуация в Азовском море: «Из-за блокирования движения судов в Керченском проливе только за этот год порты Мариуполя и Бердянска потеряли 43% доходов»;

— «оккупанты меняют состав населения захваченного Крымского полуострова» — только за последний год власти РФ якобы переселили в Крым до 100 тысяч человек.

Занавес. Аплодисменты. Банкет

Но это еще не все. В качестве наиболее вопиющего примера «агрессивности» сами понимаете кого Воронченко упомянул о «налете» 10 июля 2019 года российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 на… Одессу! По словам адмирала-танкиста, «двадцать вторые» провокационно подобрались к мирному городу и главной базе ВМСУ на 60 км, после чего отработали нанесение ракетного удара и «отвернули в сторону Босфора».

Нет, каково! Одесса — под прицелом российских ракетоносцев-бомбардировщиков!

На этом месте доклада Воронченко проснулись и беспокойно завозились даже самые сонные участники конференции. Присутствовать в том месте, по которому российские ракетоносцы что-то там решили «отработать», разнокалиберным «экспертам мирового уровня» показалось явно неуютным.

Пользуясь удобным моментом, Воронченко объявил, что главным залогом безопасности для экспертов по безопасности и иже с ними в Черноморском регионе являются сильномогучие ВМСУ. Если таковые, конечно, удастся создать. На что нужны, стыдно сказать, финансы и воля. Но деньги — вперед!

Должно быть, мысленно услышав шелест ассигнаций, к адмиралу-танкисту немедленно присоединился недобритый Загороднюк, напомнивший собравшимся, что буквально вчера в Одессе наконец-то подняли флаги «бесплатно» (за 10 млн долларов) переданные ВМСУ еще 27 cентября 2018 года два б/у и разоруженных патрульных катера типа Island береговой охраны США. И что в грядущем году ВМСУ рассчитывают получить по той же схеме еще три таких же катера. Но, господа хорошие, при всем уважении к шильдику «Made in USA», вы же понимаете, что пять б/у и разоруженных «Айлендов» вряд ли смогут остановить стаю русских «Калибров»?

Дальше композицию «Дайте денег!» Воронченко и Загороднюк исполняли уже дуэтом, завершив ее таким эффектным пассажем:

«Черноморский регион должен быть регионом верховенства права, человеческих ценностей и уважения к Украине и ее суверенитету».

Занавес. Аплодисменты. Банкет.

Полное суверенное право

Озвученные командующим ВМСУ на конференции тезисы наделали немало шума в украинской и отечественной прессе, особенно пассаж про «налет» Ту-22М3. Но насколько изложенная адмиралом-танкистом информация соответствует истине?

Давайте разберемся.

Руководство РФ никогда не скрывало своего стремления вернуть воссоединившемуся с Россией Крыму статус российского бастиона на южном направлении. В этом своем желании Москва настолько преуспела, что аналитики НАТО сейчас характеризуют Крым как Anti-Access/Area Denial зону, или «зону запрета доступа». Это такая территория, на которой действия вооруженных сил стран НАТО невозможны ввиду опасности понести неприемлемо высокие потери.

Одновременно с этим российское руководство прилагало немало усилий, чтобы залатать образовавшуюся на западном направлении после распада СССР и начала «расширения НАТО на Восток» дыру. Да-да, у нас там имелось шесть абсолютно неприкрытых областей.

В октябре 2016 года полковник в запасе Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», рассказывал об этом корреспонденту ФАН так:

«На Западном и части Юго-Западного оперативных направлений не было ни одной общевойсковой части или соединения. И поэтому, когда начались известные события на Украине, когда на наши приграничные территории начали падать мины соседей, встал вопрос: «Ребята, а чем прикрывать границу-то?» Пришлось тащить соединения из Центрального военного округа, передислоцировать их из других военных округов, включая Восточный, чтобы вот эту черную дыру на границе хоть как-то прикрыть».

Словом, недопустимо было дальше оставлять ничем не прикрытую границу, учитывая, что с ее противоположной стороны имелись не только очаг напряженности в Донбассе, но и основная группировка НАТО. Это и послужило главной причиной усиления группировки ВС РФ на Западном направлении, в целом, и на границе с Украиной, в частности.

Могут ли подобные действия Москвы, направленные в первую очередь на укрепление обороноспособности нашего государства, рассматриваться как доказательство «агрессивных» устремлений российской стороны?

Это вряд ли.

Процитируем заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова от 10 января 2018 года:

«Принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности, на что, естественно, у российской стороны есть полное суверенное право».

Дьявол кроется в деталях

Двинемся дальше.

Противолодочный «Шквал», при всем уважении к его ТТХ, — это отнюдь не новейший комплекс. Он был принят на вооружение еще 29 ноября 1977 года. Как его использование в северо-восточной части Черного моря, то есть в российских водах, способно свидетельствовать об «агрессивности» Москвы — вопрос риторический…

Упомянутая Воронченко «напряженность в Азовском море» была инициирована пиратским захватом украинскими пограничниками российского сейнера «Норд» в марте прошлого года и пролонгирована инцидентом в ноябре того же года, во время которого корабельно-катерная группа ВМСУ устроила провокацию в Керченском проливе.

Собственно, суть этой самой «напряженности» заключалась в том, что российская сторона ужесточила досмотр судов, следовавших через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря. Что, в свою очередь, увеличило издержки судо- и грузовладельцев и привело к уменьшению рейсов в эти самые порты. Самое любопытное в описанной ситуации — то, что все действия российской стороны находились в рамках правового поля. Но Воронченко предпочел об этом забыть.

В Крым за последние пять лет на постоянное место жительства перебралось, по данным республиканского МВД, 65 тысяч россиян. Откуда Воронченко взял сведения про то, что только за 2019 год в Крым якобы было переселено «до 100 тысяч человек», — совершенно непонятно. Опять же, что значит «переселено»? Российские власти устраивали по селам и весям облавы, чтобы было кого «сослать» в Крым?! Странно, что об этом пикантном моменте никто, кроме пана Воронченко, слыхом ни слыхивал.

И так далее, и тому подобное. Дьявол, как известно, кроется в деталях. В данном случае эти самые детали, мягко говоря, противоречат выводу командующего ВМСУ об «агрессивных» устремлениях России.

Учения Sea Breeze 2019

Стоп, а как же «налет» российской авиации на Одессу?

Что ж, разберемся и с ним.

Итак, начало июля 2019 года. На Украине стартовали ежегодные международные учения Sea Breeze. В них были задействованы корабли и авиационная техника США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, ОАЭ, Швеции, Молдавии, Грузии и самой Украины.

Согласно меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Украиной и США, учения Sea Breeze проводятся на ежегодной основе с 1997 года. Но не будем отвлекаться.

Подготовка к учениям 2019 года велась в нервной обстановке. Командующий ВМСУ объявил, что буквально за пару дней до начала учений командование Черноморского флота временно закрыло расположенную к западу от Крыма акваторию площадью 8 тысяч квадратных километров. В изложении Воронченко, по «странному стечению обстоятельств» именно в этой акватории находилась одна из локаций, которую организаторы Sea Breeze 2019 планировали использовать.

Короче, украинцам пришлось переписывать план учений буквально на коленке, попутно пригрозив российским адмиралам при случае тоже закрыть какой-нибудь район Черного моря и тем самым отомстить.

Реакция Черноморского флота на проклятия Воронченко осталась неизвестной. Однако это вовсе не означало, что ЧФ оставил Sea Breeze 2019 без своего внимания.

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — сообщило министерство обороны РФ в день начала учений 1 июля.

А 5 июля Минобороны РФ объявило, что группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Черного моря. Не прекращая присматривать за Sea Breeze 2019, разумеется.

«Все хорошо, прекрасная маркиза!..»

Пик нервного напряжения пришелся на уже знакомое нам число — 10 июля. В тот день, по сообщению пресс-службы ВМСУ, около 8:00 сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый», «провоцируя опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции». Далее в ситуацию якобы вмешался флагман ВМСУ — фрегат «Гетман Сагайдачный», который, мол, вынудил «Сметливого» покинуть закрытый для проведения морского этапа Sea Breeze 2019 район Черного моря.

В тот же день пресс-служба ЧФ опровергла эти утверждения украинской стороны, указав, что российский корабль осуществлял слежение за действиями кораблей НАТО, чтобы оперативно отреагировать на возможные нештатные ситуации с угрозой гражданскому судоходству. В общем, никакого захода «Сметливого» в закрытый район не было — наш «сторожевой корабль действовал в строгом соответствии с нормами международного права».

12 июля Sea Breeze 2019 завершились, о чем Воронченко бодро отрапортовал в духе известной строчки «Все хорошо, прекрасная маркиза!..»

Вы ничего странного в этом военно-морском блокбастере не заметили? Правильно — ни слова о российских «двадцать вторых». Ни единого!

Да, чуть раньше, в марте 2019 года, российские Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над международными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи ракетоносцев-бомбардировщиков преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более пяти часов.

Тогда, в марте, о появлении «двадцать вторых» над центральной частью Черного моря в Киеве вещали чуть ли не из каждого утюга. А вот 10 июля, когда те же Ту-22М3, если верить Воронченко, не просто лихо пронеслись над Черным морем, а еще и явно «влезли» в район проведения международных учений Sea Breeze 2019, к тому же «подкравшись» к Одессе на 60 км, о российских бомбардировщиках никто даже не всхлипнул. Ни украинцы, ни их друзья из НАТО.

При этом находившийся от Одессы гораздо дальше 60 км «Сметливый» вызвал в штабе ВМСУ настоящую истерику.

На протяжении последующих нескольких месяцев о «налете» Ту-22М3 Украина старательно молчит. И американцы молчат, и их союзники по НАТО. Просто заговор какой-то! Только в конце осени украинский адмирал-танкист внезапно «вспоминает» и брякает про российские бомбардировщики, «агрессивно» порхавших минувшим летом подле «жемчужины у моря».

Вы в такое верите? Мы — нет.

Таким образом, отвечая на вопрос, а был ли мальчик, мы придем к выводу, что с высочайшей степенью вероятности российских Ту-22М3 10 июля 2019 года в 60 км от Одессы не было. С чем мы пана командующего ВМСУ и поздравляем.

Итог очевиден. До тех пор пока «российская угроза» будет оставаться ликвидным товаром, истина на Украине будет по-прежнему приноситься в жертву сиюминутным интересам постмайданных властей.