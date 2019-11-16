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18 Ноября 2019
Дед Мороз рассказал, как будет праздновать свой день рождения
18 ноября отмечает свой День рождения самый известный русский волшебник, герой новогодних сказок — Дед Мороз. Корреспонденты Федерального агентства новостей отправились на русский Север, в Великий Устюг, в вотчину Деда Мороза и поздравили новогоднего волшебника с наступающим праздником. Дед Мороз рассказал, как он планирует отпраздновать свой очередной День рождения, каких подарков хотят современные дети, и как ему удается читать тысячи писем, которые приходят ему каждый день.
Письма со всего мира
— Дедушка Мороз, скоро у вас День рождения, расскажите, как вы его празднуете?

— Праздник это большой и радостный. Прежде всего, в этом году мы отмечаем 16 ноября день рождения моего дома для зверей, по-вашему, зоопарка. Всех поздравлю, подарю подарки.

17 ноября приедут все мои сказочные друзья. И Санта-Клаус, и Тол Бабай, и Царь Берендей, и внучка-Снегурочка, и, конечно же, много-много ребятишек. Они будут у меня самые главные гости на моем Дне рождения.

И 18 ноября с песнями, с танцами, с поздравлениями мы отметим мой День рождения. И вы все от меня тоже получите подарки.
— Ну а вы получаете подарки в свой День рождения?

— А как же! Люблю сам подарки получать, люблю и другим дарить. Но дарить намного приятнее. Я рад тем подаркам, которые ребятишки делают сами, от всего сердца. Таким подаркам я рад вдвойне.

— Дедушка Мороз, я вижу у вас много писем на столе. Сколько всего писем вам приходит?

— В день приходит писем от трехсот до десяти тысяч. Ближе к Новому году и писем побольше. Всего же мне пришло уже 3600103 письма. И с каждым днем писем все больше: все же День рождения мой не за горами, да и, конечно, наш общелюбимый праздник — Новый Год. Письма приходят со всех уголков нашей необъятной страны, да и из-за рубежа тоже. Ведь русских везде очень-очень много.
Смартфоны и валенки
— Когда вы успеваете все эти письма читать?

— Рано утром встаю, делаю зарядку, умываюсь водой ключевой, прохожу через мой снежный лабиринт и читаю письма. А так, у меня целое большое почтовое отделение, это мои снеговики-почтовики — Тяп да Ляп. Ну и конечно, приходят мои друзья и помощники и раскладывают письма по полочкам, по субъектам Федерации.

— Что сейчас хотят современные дети в подарок?

— На дворе XXI век. Это и сотовые телефоны, и роликовые коньки, и компьютеры. Но кто-то просто просит: «Дорогой Дедушка Мороз! Я хожу за десять километров в школу. Подари мне валенки».

А многие просят просто здоровья своим родным и близким. И все ж здорово: год от года письма приходят все грамотные и грамотные. И это меня радует.

— Какими мечтами дети делятся с вами в своих письмах?

— Обычно говорят так: «Дорогой Дедушка Мороз, у меня очень много подарков, хороших, разных, но сделай так, чтобы этот мир стал чуточку теплее и добрее, чтобы закончились все войны, чтобы наступил мир на планете Земля, чтобы все люди от мала до велика были счастливы». А я им отвечаю: для этого должен каждый сказать доброе слово, сделать доброе дело. И мечта многих, и моя мечта все ближе и ближе будет к осуществлению.
«Меня не видят, но подарки получают»
— До какого возраста детям приходят подарки?

— О подарках мечтают все, от мала до велика. Всем возрастам я дарю подарки.

— Как вы их готовите и как их доставляете?

— Есть у меня целая большая фабрика подарков, есть просто хорошие добрые люди, кто мне помогает вершить хорошие добрые дела. К кому-то сам приезжаю, к кому-то помощников пошлю. В преддверии Нового Года своей волшебной силой я наделяю множество помощников. Это те Деды Морозы, которых вы видите в своих городах.

Но ко многим я прихожу сам. И вы меня тогда не видите: складываю подарочек под елку — и к другим ребятишкам. Ведь Новый Год — это же один миг. Если бы каждый меня увидел, поговорить захотел бы, побеседовать... Я бы ко многим и не успел.

Мы с ребятишками договорились: они меня не видят, но подарки получают всегда.
— Много ли людей приезжает сюда, в Вотчину?

— Ближе к моему Дню рождения, конечно же, побольше. А к Новому году до шести тысяч в день. Всем гостям рад!

— А пишут ли вам взрослые?

— Пишут все, от мала до велика.

— О чем же взрослые просят вас и о чем рассказывают?

— Многие бабушки пишут мне: дорогой Дедушка Мороз, помоги мне моему внучку подарить какой-то подарок. И я это делаю, почему бы нет?
Лыжи, коньки и байк
— Много ли пишут вам из других стран?

— Конечно же, ведь русских общин очень-очень много в разных странах, и я с ними общаюсь.

А еще я дружу и с Санта-Клаусом, и с финским Йоулопукки, и с казахским Дедом Морозом Аяз Ата.

Ведь делам добрым нет никаких границ, нет никаких преград. И все во всем мире знают, что Великий Устюг в Вологодской области — это родина российского Деда Мороза.

— Чувствуете ли вы сейчас себя старым?

— Нет. Во-первых, в зимний холод каждый молод. И в здоровом теле здоровый дух. Веду здоровый образ жизни.

— А как именно вы поддерживаете здоровый образ жизни?

— И на лыжах хожу, и на коньках катаюсь, и, конечно же, предпочитаю экстремальные виды спорта. Я катаюсь на снегоходе. Да и жилетка байкерская у меня тоже есть...

— Много ли в России хороших мальчиков и девочек?

— Очень много. И мальчиков, и девочек. И все же меня радует, что раньше в преддверии Нового Года исправлялись, а сейчас ведут себя хорошо в течении всего года.

— Люди часто спрашивают друг друга: веришь ли ты в Деда Мороза? Скажите, а вы в себя верите?

— Это я. А если в меня не верить, то я — кто? Глядя на меня, каждый взрослый, даже бабушки и дедушки, все верят.

А кто не верит, так надо приехать сюда, в Великий Устюг, всем сердцем, всей душой ощутить нашу сказку.

И, конечно же, будучи тут, все начинают понимать, что есть добро, есть сказка, и именно тут, в Великом Устюге выполняются самые сокровенные желания и мечты.
Автор: Герман Парло
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