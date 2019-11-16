Дед Мороз рассказал, как будет праздновать свой день рождения

— Много ли пишут вам из других стран?



— Конечно же, ведь русских общин очень-очень много в разных странах, и я с ними общаюсь.



А еще я дружу и с Санта-Клаусом, и с финским Йоулопукки, и с казахским Дедом Морозом Аяз Ата.



Ведь делам добрым нет никаких границ, нет никаких преград. И все во всем мире знают, что Великий Устюг в Вологодской области — это родина российского Деда Мороза.



— Чувствуете ли вы сейчас себя старым?



— Нет. Во-первых, в зимний холод каждый молод. И в здоровом теле здоровый дух. Веду здоровый образ жизни.



— А как именно вы поддерживаете здоровый образ жизни?



— И на лыжах хожу, и на коньках катаюсь, и, конечно же, предпочитаю экстремальные виды спорта. Я катаюсь на снегоходе. Да и жилетка байкерская у меня тоже есть...



— Много ли в России хороших мальчиков и девочек?



— Очень много. И мальчиков, и девочек. И все же меня радует, что раньше в преддверии Нового Года исправлялись, а сейчас ведут себя хорошо в течении всего года.



— Люди часто спрашивают друг друга: веришь ли ты в Деда Мороза? Скажите, а вы в себя верите?



— Это я. А если в меня не верить, то я — кто? Глядя на меня, каждый взрослый, даже бабушки и дедушки, все верят.



А кто не верит, так надо приехать сюда, в Великий Устюг, всем сердцем, всей душой ощутить нашу сказку.



И, конечно же, будучи тут, все начинают понимать, что есть добро, есть сказка, и именно тут, в Великом Устюге выполняются самые сокровенные желания и мечты.

